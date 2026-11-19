Про це Трамп сказав 19 листопада під час тристоронньої зустрічі в Китаї.

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Що Трамп сказав про МКС?

Міжнародний кримінальний суд вийшов з-під контролю. У цьому ми всі згодні– підкреслив Трамп.

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово виступала проти діяльності МКС. Зокрема, Вашингтон запроваджував санкції проти суддів і прокурорів установи, а згодом поширив обмеження на сам суд.

США виступають проти юрисдикції МКС щодо американських громадян та представників своїх союзників. Вашингтон також критикує розслідування суду щодо дій Ізраїлю.

Водночас МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна у березні 2023 року. Російського президента підозрюють у воєнному злочині незаконної депортації та переміщення українських дітей з окупованих територій.