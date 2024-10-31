Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що військова допомога Україні не була настільки величезною від США, щоб виснажити їхні запаси.

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У них ще багато зброї

Як наголосив Світан, у Сполучених Штатах перебувають на складах тисячі одиниць різної техніки, які виробили ще в минулому столітті. Їхню основну зброю – ракети та авіацію – Україна практично не використовує. До прикладу, мало що чути про зброю до F-16.

F-16 може використовувати близько 120 найменувань зброї. Хто це використовує? Чи ми сильно вигрібаємо ті засоби ураження, які використовувалися в минулому тисячолітті в окопних війнах. Єдине, ще нам луки і стріли не привезли,

– сказав Світан.

Насправді оптимальний варіант для України у майбутньому – спробувати максимально вкластися у власне військове виробництво. Також потрібно орієнтуватися на співпрацю з Європою.

Думаю, якби європейці могли самостійно приймати рішення, то ми вже б отримали достатню кількість крилатих ракет. Але зараз вони змушені оглядатися на Білий дім,

– вважає Світан.

Нагадаємо, адміністрація Байдена досі виступає проти того, аби дозволити Україні бити по території Росії. Там бояться ескалації. І переконують, що Україна не має достатньої кількості ATACMS, щоб змінити ситуацію. А більше дати вони не можуть.