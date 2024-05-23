Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що заяви росіян не зупинять. Єдине, що може їх зупинити, – нестача сил та коштів на якомусь напрямку.

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Поки що не готові

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що росіяни поки що не готові рухатися у бік Чернігівщини. На двох базах у Брянській області – Клинцях та Климовому – наразі недостатня кількість сил і коштів.

Та ж картина і в районі Сум. У Суджі (Курської області – 24 Канал) зібрано 10 тисяч росіян, але вони ще не розгорнуті у бойові порядки. Проте найближчими тижнями готовність може з'явитися, коли туди підтягнуться додаткові сили,

– сказав Роман Світан.

Самі заяви, звичайно, не зупинять росіян, оскільки вони не звертають на них уваги. Проте ворог однозначно реагує на збільшення кількості бойової поразки, яку Україна може завдавати.

Три питання

Роман Світан наголосив, що Верховний головнокомандувач (президент України – 24 Канал) каже, що наразі немає проблем із постачанням саме боєприпасів, а не артилерії, оскільки з нею завжди будуть проблеми. А зараз якраз не вистачає стволів.

Можна сказати, що питання з боєприпасами вирішено, але залишаються питання щодо стволів та особового складу,

– зауважив військовий експерт.

Якщо розв'язати ці три питання, то харківську проблему можна як мінімум купірувати (призупинити – 24 Канал), поки росіяни не ухвалять рішення на подальше розгортання сил і коштів на цьому напрямку або перекидання стратегічних резервів з Донецького східного фронту.

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