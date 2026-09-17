Польща готується передати Україні боєприпаси до F-16 на 50 мільйонів євро

Польща готує для України новий пакет військової допомоги вартістю близько 50 мільйонів євро, до якого увійдуть авіаційні боєприпаси до винищувачів F-16. Надане озброєння призначене передусім для ефективного знищення російських безпілотників.

Про це повідомляє видання Polskie Radio з посиланням на заступника міністра національної оборони Польщі Станіслава Взьонтека.

Що відомо про допомогу від Польщі?

Варшава надасть авіаційну техніку та спеціальні засоби ураження.

Наша допомога в процесі підготовки. За мить усе відбудеться. Не можу говорити, що в ній міститься, лише скажу: це те, чого Україна нині потребує. Ідеться, зокрема, про базові боєприпаси. Це ті, що монтуються на F-16 для збиття російських дронів,

– зазначив заступник міністра національної оборони Польщі.

За даними видання "Мілітарний", українські F-16 під час боротьби проти авіації Росії застосовують ракети класу "повітря – повітря" AIM-9 та AIM-120. Окрім цього, минулого року в Україні помітили F-16 із ракетами APKWS II, які демонструють високу ефективність проти безпілотників.

Крім того, Польща планує передати Україні кілька ракет до систем Patriot у межах нового пакета військової допомоги. Оперативний командувач ЗС Польщі Іренеуш Новак підтвердив, що таке передання готується, однак ідеться про обмежену кількість боєприпасів, а не про масове постачання.

Конкретний склад нового пакета польське Міноборони наразі не розкриває. Кілька місяців тому Варшава вже передала Україні п'ять ракет PAC-3 MSE до Patriot, а нові постачі узгоджуються із союзниками по НАТО, зокрема зі США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський анонсував, що військову допомогу Україні також планує передати Фінляндія. За словами президента, це буде потужний пакет озброєння.