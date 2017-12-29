Військова роль США в Україні залишиться незмінною, – Меттіс
00:34, сьогодні 257 Читать новость на русском
Міністр оборони США також прокоментував вплив на ситуацію в Україні летальної зброї, яку Вашингтон у грудні офіційно погодився продати офіційному Києву.
Про це міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив у п'ятницю під час спілкування з журналістами, пише "Голос Америки".
На його думку, навряд військова роль США в Україні еволюціонуватиме на цей момент.
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Зараз там перебувають наші військові тренери, які допомагають підготувати армію України до стандартів НАТО, і причина цього у тому, що ми хочемо переконатись, що Збройні сили України служать інтересам народу України,
– сказав він.
Джерело: 24 Канал
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