Хто з військових може отримати чергове звання швидше: пояснення Міноборони

Під час дії воєнного стану українські військові можуть отримати чергове звання у скорочені строки. У Міноборони пояснили, хто має на це право та через який час можливе підвищення.

Про всі нюанси, які мають знати військовослужбовці, йдеться у повідомленні оборонного відомства України.

Дивіться також Повістка для уточнення даних: що це таке та чи можна її проігнорувати

Хто з військових може отримати чергове звання швидше?

Під час дії воєнного стану військовослужбовці можуть отримати чергове військове звання у скорочені строки за визначених умов. Зокрема, це стосується військових, які служать у бойових частинах, що беруть участь у веденні воєнних дій. Перелік таких підрозділів визначає Генеральний штаб ЗСУ.

Також право на дострокове присвоєння звання мають військовослужбовці частин, що не належать до бойового складу, але не менше трьох місяців виконували або виконують бойові чи спеціальні завдання у бойових підрозділах. Крім того, це стосується військових, які під час воєнного стану виконували бойові завдання, отримали поранення або захворювання під час захисту України, були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними або обмежено придатними до служби та переведені до інших підрозділів.

Під час воєнного стану чергове військове звання можуть присвоїти у такі строки:

через 1 рік – для молодшого та старшого сержантського складу (молодший сержант, сержант, старшина 2-ї статті, старшина 1-ї статті) та молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан);

через 2 роки – для вищого сержантського складу (майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант) та старшого офіцерського складу (майор, підполковник, полковник).

Водночас для військових частин, які не входять до бойового складу, передбачені довші строки вислуги у званні. Детальні правила визначені у Положенні про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України.

Що ще потрібно знати чинним військовослужбовцям?