Це 90% усіх поранень: військовий медик сказав, яких травм найчастіше зазнають на фронті

За чотири роки способи ведення війни набули принципових змін, зокрема, ставши технологічнішими. Це вплинуло й на те, які поранення зазнають українські військові на полі бою і з викликами, з якими стикаються військові медики.

Командир 2-ї медичної роти Першого окремого медичного батальйону Артем "Морфей" розповів 24 Каналу про те, які типи поранень військових зустрічаються найчастіше. Він також пояснив, з чим це пов'язано.

Які поранення нині фіксуються найчастіше?

"Морфей" наголосив, що, наприклад, у 2022 році найстрашніша річ, яку зустрічали бійці на полі бою, був танк. Відповідно, було багато поранень внаслідок уражень саме танковими снарядами і також з мінометів.

Зараз левова частка поранень – близько 90% – ураження внаслідок ударів дронів, FPV-дронів, "Ланцетів", "Молній" тощо. Є і свій характер уражень, це здебільшого політравма – коли вражається багато порожнин, кінцівки. Один поранений може мати ушкодження рук, ніг, грудної клітки, живота, відкриті чи закриті черепно-мозкові травми,

– пояснив військовий медик.

Водночас щільне застосування дронів на фронті значно ускладнює роботу медиків, які надають допомогу безпосередньо на полі бою та евакуюють поранених.

За словами Артема "Морфея", це не його сфера експертизи, тому що медичний батальйон не має бойових медиків, які перебувають у зонах наближених до лінії зіткнення. Загалом різні бригади, різні підрозділи мають різні підходи.

Командир медичної роти про особливості поранень, які зустрічаються сьогодні на війні: дивіться відео

"Однак тенденція в цілому така, що бойові медики перебувають далі від лінії зіткнення – або на пунктах збору поранених, або на точках передачі", – підкреслив командир 2-ї медичної роти ПОМБ.

Він додав, що на точки передачі приїжджає певний евак і потім пацієнт передається на медичну евакуацію. І медевак в цілому зараз оперує на більшій відстані від лінії зіткнення, ніж це було рік чи два тому.

Напередодні Дня медика, який відзначається 27 липня, Перший окремий медичний батальйон ЗСУ проводить збір на поточні потреби. Йдеться про ремонт і обслуговування авто та приміщень, поповнення розхідних матеріалів, складські і логістичні потреби. Долучитися до збору для Першого окремого медичного батальйону можна за цим посиланням.