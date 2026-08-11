Не через Резерв+: як юнакам 2009 року народження стати на військовий облік у серпні

Для юнаків 2009 року народження завершилася можливість стати на військовий облік дистанційно через застосунок Резерв+. Якщо зробити це онлайн до 31 липня не вдалося, оформити облік можна особисто в ТЦК за зареєстрованим місцем проживання.

Про це розповіли у Черкаському обласному ТЦК та СП.

Що потрібно знати юнакам про військовий облік у серпні?

Юнакам 2009 року народження необхідно особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за зареєстрованим місцем проживання. Зробити це потрібно до досягнення 18-річного віку.

Під час звернення необхідно подати документи, потрібні для взяття на військовий облік призовників, а також отримати військово-обліковий документ.

Яка відповідальність передбачена?

У ТЦК нагадують, що усі призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку. За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Водночас у повідомленні ТЦК зазначається, що адміністративна відповідальність за дотримання правил військового обліку настає після досягнення громадянином 18 років.

Нагадаємо, Кабмін зобов'язав ДПС передати Міноборони дані про громадян віком від 18 до 60 років для актуалізації інформації у військовому реєстрі "Оберіг". Податкові дані мають автоматично звірятися з реєстром, щоб виявляти відсутню або неточну інформацію. ДПС повинна передати визначені дані протягом 90 днів.

До слова, військовозобов'язаний може виїхати за кордон, якщо його виключили з військового обліку через непридатність до військової служби, підтверджену рішенням ВЛК. Самого факту зняття з військового обліку недостатньо – потрібне офіційне підтвердження непридатності.

Для перетину кордону рекомендують мати закордонний паспорт, військово-обліковий документ із позначкою про виключення з обліку та документи ВЛК. Водночас робоча віза, тимчасове проживання в ЄС чи саме зняття з військового обліку без підтвердження непридатності не є підставами для виїзду.