Україну не запросили на найбільший в історії Польщі військовий парад

Україна не отримувала запрошення взяти участь у військовому параді Польщі. Він відбудеться 15 серпня відбудеться у Варшаві з нагоди Дня Збройних сил.

Про це Суспільному повідомили у Міністерстві оборони України.

Що відомо про парад?

Парад у польській столиці стане одним із найбільших військових заходів країни. За даними польської сторони, у ньому планують взяти участь близько 1 800 військовослужбовців, які продемонструють понад 300 одиниць наземної військової техніки.

Крім того, над Варшавою пролетять близько 60 літальних апаратів. Таким чином, захід має продемонструвати військові спроможності Польщі та її взаємодію із союзниками.

Попри відсутність України, до урочистостей долучаться військовослужбовці низки країн-партнерів Польщі. Зокрема, у параді братимуть участь представники США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та інших держав.

Найчисельнішим серед іноземних контингентів стане французький. Зокрема, у Варшаві пройдуть військовослужбовці французького Іноземного легіону.

Польща також проведе морську частину святкувань. У Гдині та Гданську відбудеться морський парад, у якому братимуть участь понад 20 кораблів, серед яких фрегати, корвети, гідрографічні судна та мінні тральщики.

Нагадаємо, нещодавно українські військовослужбовці вперше взяли участь у військовому параді з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі. Захід відбувся за участю президента Франції Еммануеля Макрона, а також майже 30 глав держав та урядів.

Наземну частину параду відкрили близько 500 військових країн, які входять до Коаліції охочих та підтримують Україну. Пліч-о-пліч із військовослужбовцями країн-партнерів французькою столицею пройшли й українські захисники.

Президент Володимир Зеленський назвав участь бійців ЗСУ великою честю та подякував Франції за запрошення. За його словами, присутність українських захисників на параді є знаком поваги та визнання сили України.

Окрім того, у повітряній частині параду над Парижем пролетіли два літаки Mirage 2000B з пілотами з України, які проходять відповідну підготовку у Франції. Еммануель Макрон також наголосив, що участь українських військових стала символом братерства, мужності та спільної боротьби за свободу.