Так давайте разбираться что же произошло в Судане и как в этом перевороте может быть замешана Россия.

Нагадаємо У Судані 25 жовтня невідомі військові затримали кількох міністрів і прем'єра країни

Кровавый диктатор Судана

Начну издалека, чтобы вы увидели всю картину происходящего в Судане. До 2019 года бессменным правителем этой страны, на протяжении 30 лет, был диктатор Омар аль-Башир. Он запомнился суданцам своей жестокостью и борьбой против инакомыслия.



Омар аль-Башир обвинен Международным трибуналом в геноциде / Фото ООН

Сначала с руководящих постов в стране увольняли всех несогласных с режимом Башира, потом он переключился на искоренение религиозных меньшинств – христиан в стране просто уничтожали. Дальше Башир перешел к кровавым этническим чисткам ради консолидации своей власти.

Например, за преступления в Дардуфе Международный трибунал признал Башира виновным в геноциде. Именно при Башире страна превратилась в анклав для различных террористических группировок, в одной из которых состоял еще молодой Усама бен Ладен.

Но в 2019 году, казалось бы, страна избавилась от диктатора. При поддержке народа, военные арестовали Башира и засадили в тюрьму по обвинению в коррупции.

Важно! В суданской столице Хартуми 11 апреля командующие армией на своей встрече В суданской столице Хартуми 11 апреля командующие армией на своей встрече решили устранить президента страны Омара аль-Башира и его окружение и добились своего.

Переходное правительство – гражданские и военные

Но встал вопрос – как управлять страной дальше? Ради этого был создан Суверенный совет – такое себе переходное правительство, в которое вошли как военные, так и гражданские. По задумке, уже в 2023 году народ должен сам избрать новое демократическое правительство, а задача Суверенного совета заключается в том, чтобы поставить страну на рельсы демократии.

Полный выпуск программы WTF: смотрите видео

Военные силой взяли власть на себя

Но что-то пошло явно не так, ведь военные и гражданские начали спорить между собой кто главнее, пока экономика страны летела в пропасть.

В минувшее воскресенье военные решили всё же взять всё в свои руки – они арестовали всех гражданских представителей переходного правительства, и тут же отрубили по всей стране интернет. Это по мнению военных должно привести к возвращению страны на рельсы той самой революции, когда был сброшен с трона Башир.

То есть военные полностью перебрали на себя роль власти в стране. И это вызвало огромную волну осуждения суданского народа. На улицы тут же высыпались сотни митингующих, которые требовали военным уйти и отдать власть гражданским. Военным это не понравилось и они открыли огонь по протестующим – минимум 7 человек погибли.

Требования суданцев справедливы, ведь по правилам переходного правительства, военные уже совсем скоро должны были передать свои полномочия гражданским. Таким образом Суверенный совет Судана должен стать полностью гражданским, но военные решили этого не делать.

Россия может воспользоваться кризисом

И здесь и вскрывается возможный мотив военных, который могли подкормить из Кремля. Дело в том, что переходное правительство заморозило все переговоры с Россией о размещении на своей территории базы ВМФ России. Соответствующий договор был заключен еще во время правления аль-Башира.

О какой базе идет речь? Россия планировала разместить свою базу в Красном море на территории Судана. И это, без преувеличения, была бы победа для Москвы!

Ведь по водам Красного моря проходит кратчайший путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря. Там расположены важнейшие транспортные артерии из Европы через Суэцкий канал, Красное море в Индийский океан, в направлении Азии и Австралии. Именно через этот коридор страны Персидского залива, поставляют в США и ЕС нефтепродукты и сжиженный газ.

Что известно о суданских договоренностях с Россией В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил Минобороны страны подписать соглашение с Республикой Судан. Речь идет о



В соответствии с представленным проектом соглашения, пребывание военного пункта материально-технического обеспечения в Судане "соответствует целям поддержания мира и стабильности в регионе, имеет оборонительный характер и не направлено против других стран"



Но, следствием смены власти, в Судане решили В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил Минобороны страны подписать соглашение с Республикой Судан. Речь идет о создании там пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота России.В соответствии с представленным проектом соглашения, пребывание военного пункта материально-технического обеспечения в Судане "соответствует целям поддержания мира и стабильности в регионе, имеет оборонительный характер и не направлено против других стран"Но, следствием смены власти, в Судане решили приостановить действие соглашения с Москвой.

Поэтому для России было бы важно иметь там военную базу, чтобы неплохо шантажировать Запад. Конечно, далеко не факт, что переворот в Судане продиктован именно Кремлем, но как минимум Россия может воспользоваться кризисом в Судане и подкупить военачальников для принятия нужного ей решения.

Поэтому я совсем не удивлюсь, если совсем скоро Кремль будет приветствовать в своих стенах новых гостей – представителей генералитета Судана, которых Россия признает законным правительством страны.