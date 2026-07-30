Не вкладається в голові, – Оністрат розкрив, які виклики стоять перед Драпатим у ЗСУ

Військові позитивно відреагували на призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ. Зараз в армії накопичилося багато різних проблем.

Про це 24 Каналу розповів старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону БПЛА 68-ї бригади "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат. За його словами, зараз перед паном Драпатим є багато надскладних завдань, які потрібно вирішити.

Які виклики стоять перед Драпатим?

За словами Оністрата, військові зараз сильно втомлені. Паралельно напружена ситуація зберігається довкола мобілізації та кількості тих військових, які самовільно залишають частину. Також є свої нюанси з підготовкою військових та роботою ТЦК.

До того ж на деяких ділянках фронту є порівняно напружена ситуація з інфільтрацією ворога. Сили оборони стримують окупантів, але ворог продовжує тиснути.

Ще один важливий момент. Більшість людей, які поруч з головнокомандувачем, це не проджект-менеджери. Це полковники та генерали. У них свої підходи. А складних завдань багато,

– підкреслив Оністрат.

Які завдання стоять перед Драпатим: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий нещодавно провів розмову з Верховним Головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Він представив українське бачення того, якими мають бути Сили оборони для того, щоб стримати Росію та перемогти у війні.