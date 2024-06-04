Про це 24 Каналу розповів військовий, лейтенант 40-ї бригади тактичної авіації “Привиди Києва” Юрій Атанов, зауваживши, що мобілізація в Україні триває. Зрозуміло, що Росія буде робити усе, аби зірвати цей процес в нашій державі.
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Порада від військового щодо мобілізації
Як наголосив Атанов, в соцмережах є багато фейків від ворога щодо мобілізації. Росія хоче переконати, що людину забирають – і вже за кілька днів вона на фронті. Це не так.
Це – спецоперація ворога, що людину призвали – і вже через 3 дні вона штурмує посадки під Бахмутом. Такого немає. По-перше, відбувається навчання людини залежно від військово-облікової спеціальності. По-друге, цілком можуть ще й відправити на навчання за кордон. Це – тривалий проміжок часу,
– зазначив військовий.
Звісно, є побоювання щодо того, що чекатиме на людину у війську після мобілізації. Це абсолютно нормально. Є варіант, як уникнути цих проблем. Це можна назвати найкращим способом мобілізуватися.
Насамперед варто обрати собі спеціальність, яка імпонує, і пройти курси по цій темі. Паралельно потрібно сконтактувати з підрозділом, який найбільше сподобався. Вони оформлюють відношення – і людина потрапляє саме туди.
Найкращий метод нормально мобілізуватися. Нормально та без стресів. Коли прийде твоя черга, ти контактуєш з підрозділом, аби там дали відношення. Тебе туди мобілізують. І спокійно працюєш собі за покликом та бажанням,
– пояснив військовий.
Звісно, тил також важливий. Донати від цивільних суттєво допомагають нашим захисниками. Без цього було б надзвичайно складно.
Не варто забувати, що фронт без тилу неможливий. На жаль, держава повністю не забезпечує. В мене багато випадків було, коли звертався до знайомих за банальними речами. От закупівля генератора. Звісно, якщо мобілізують всіх, то Збройним Силам краще не буде. Якби всіх мобілізували, то я б не зміг звернутися до знайомого, який придбав якісний генератор. За день вирішив питання,
– сказав Атанов.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Уряд автоматично продовжив відстрочку від мобілізації ще на 3 місяці. Як повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, це стосується людей, які були заброньовані від Міністерства економіки.
- У Міноборони повідомили, чи будуть розсилати повістки на ВЛК через застосунок Резерв+. Відомо, що там можна оновити власні дані.
- Також у Міноборони розповіли, що робити українцям, які виїхали за кордон, коли їм ще не було 17 років. Вони мають стати на військовий облік. Але це неможливо зробити, якщо вони не перебувають в Україні.