Про це 24 Каналу розповів військовий, лейтенант 40-ї бригади тактичної авіації “Привиди Києва” Юрій Атанов, зауваживши, що мобілізація в Україні триває. Зрозуміло, що Росія буде робити усе, аби зірвати цей процес в нашій державі.

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Порада від військового щодо мобілізації

Як наголосив Атанов, в соцмережах є багато фейків від ворога щодо мобілізації. Росія хоче переконати, що людину забирають – і вже за кілька днів вона на фронті. Це не так.

Це – спецоперація ворога, що людину призвали – і вже через 3 дні вона штурмує посадки під Бахмутом. Такого немає. По-перше, відбувається навчання людини залежно від військово-облікової спеціальності. По-друге, цілком можуть ще й відправити на навчання за кордон. Це – тривалий проміжок часу,

– зазначив військовий.

Звісно, є побоювання щодо того, що чекатиме на людину у війську після мобілізації. Це абсолютно нормально. Є варіант, як уникнути цих проблем. Це можна назвати найкращим способом мобілізуватися.

Насамперед варто обрати собі спеціальність, яка імпонує, і пройти курси по цій темі. Паралельно потрібно сконтактувати з підрозділом, який найбільше сподобався. Вони оформлюють відношення – і людина потрапляє саме туди.

Найкращий метод нормально мобілізуватися. Нормально та без стресів. Коли прийде твоя черга, ти контактуєш з підрозділом, аби там дали відношення. Тебе туди мобілізують. І спокійно працюєш собі за покликом та бажанням,

– пояснив військовий.

Звісно, тил також важливий. Донати від цивільних суттєво допомагають нашим захисниками. Без цього було б надзвичайно складно.

Не варто забувати, що фронт без тилу неможливий. На жаль, держава повністю не забезпечує. В мене багато випадків було, коли звертався до знайомих за банальними речами. От закупівля генератора. Звісно, якщо мобілізують всіх, то Збройним Силам краще не буде. Якби всіх мобілізували, то я б не зміг звернутися до знайомого, який придбав якісний генератор. За день вирішив питання,

– сказав Атанов.

Мобілізація в Україні: останні новини