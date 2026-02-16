Росіянин з елітного підрозділу "Рубікон" воює на боці України
- Мірослав Симонов, колишній військовослужбовець російського підрозділу "Рубікон", перейшов на бік України.
- Він скористався проєктом "Хочу жить" для переходу на українську сторону після того, як побачив жорстокість у своїй армії.
В Україні понад 4 тисячі російських військовополонених. Не всіх з них захопили. Деякі, як Мірослав Симонов, самі вирішили, що не хочуть воювати за Путіна.
Російський військовослужбовець Мірослав Симонов, який раніше служив у дроновому підрозділі "Рубікон", перейшов на бік України. Про це 15 лютого повідомив проєкт "Хочу жить".
Чому російський військовий перейшов на бік України?
Симонов розповів, що він родом із Новосибірська і до мобілізації працював у сфері нерухомості.
Під час поїздки до Москви його затримали правоохоронці й запропонували вибір: строкова служба з ймовірним відправленням на фронт або переведення ближче до батька, який вже служив у підрозділі забезпечення.
Після підписання документів його відправили до пункту збору "Авангард", а згодом – на полігон "Погоново" у Воронезькій області. Там новобранців кілька тижнів готували як штурмовиків, після чого розподіляли за спеціальностями.
Симонова направили до підрозділу безпілотних літальних апаратів і відправили на Луганщину. Він потрапив до спецроти БпЛА при 20-й армії Росії, де здебільшого виконував тилові завдання та пройшов короткий курс керування квадрокоптерами Mavic.
Згодом частину військових перевели до нового батальйону, але досвідчених операторів залишили на місці, а Симонов із ще одним солдатом потрапив до елітного підрозділу "Рубікон".
Побачивши, як у російській армії легко віддають накази про знищення полонених і виправдовують убивства цивільних, він вирішив втекти. Його спочатку затримали та перевели до однієї з "м'ясних" бригад.
Втім, Симонов знав про проєкт "Хочу жить". Тому, дочекавшись нагоди, він перейшов лінію фронту й приєднався до української сторони.
На запитання, які має подальші плани на життя, Симонов відповів наступне:
Воювати. Вбивати собак, я їх за людей не рахую. Образи дуже серйозні на державу. Вони зламали не лише моє життя, але й дуже багатьох хлопців. Захищати ваш дім. І сподіваюся, буде той самий супротив ( у Росії – 24 Канал), коли вже підемо на наш дім і наведемо там порядок.
Що відомо про елітний підрозділ "Рубікон"?
"Рубікон " – це спеціалізований безпілотний підрозділ, який виконує два завдання: порушувати українську логістику та знищувати розвідувальні підрозділи.
До "Рубікону" набирають переважно молодих солдатів і забезпечують найкращою російською технікою – дронами, засобами радіоелектронної розвідки та боротьби.
Підрозділ працює здалеку від лінії фронту, планомірно впливаючи на українські сили.
Формування, розвиток і фінансування підрозділу здійснює ГРУ.