Росіянин з елітного підрозділу "Рубікон" воює на боці України

В Україні понад 4 тисячі російських військовополонених. Не всіх з них захопили. Деякі, як Мірослав Симонов, самі вирішили, що не хочуть воювати за Путіна.

Російський військовослужбовець Мірослав Симонов, який раніше служив у дроновому підрозділі "Рубікон", перейшов на бік України. Про це 15 лютого повідомив проєкт "Хочу жить".

Чому російський військовий перейшов на бік України?

Симонов розповів, що він родом із Новосибірська і до мобілізації працював у сфері нерухомості.

Під час поїздки до Москви його затримали правоохоронці й запропонували вибір: строкова служба з ймовірним відправленням на фронт або переведення ближче до батька, який вже служив у підрозділі забезпечення.

Після підписання документів його відправили до пункту збору "Авангард", а згодом – на полігон "Погоново" у Воронезькій області. Там новобранців кілька тижнів готували як штурмовиків, після чого розподіляли за спеціальностями.

Симонова направили до підрозділу безпілотних літальних апаратів і відправили на Луганщину. Він потрапив до спецроти БпЛА при 20-й армії Росії, де здебільшого виконував тилові завдання та пройшов короткий курс керування квадрокоптерами Mavic.

Згодом частину військових перевели до нового батальйону, але досвідчених операторів залишили на місці, а Симонов із ще одним солдатом потрапив до елітного підрозділу "Рубікон".

Побачивши, як у російській армії легко віддають накази про знищення полонених і виправдовують убивства цивільних, він вирішив втекти. Його спочатку затримали та перевели до однієї з "м'ясних" бригад.

Втім, Симонов знав про проєкт "Хочу жить". Тому, дочекавшись нагоди, він перейшов лінію фронту й приєднався до української сторони.

На запитання, які має подальші плани на життя, Симонов відповів наступне:

Воювати. Вбивати собак, я їх за людей не рахую. Образи дуже серйозні на державу. Вони зламали не лише моє життя, але й дуже багатьох хлопців. Захищати ваш дім. І сподіваюся, буде той самий супротив ( у Росії – 24 Канал), коли вже підемо на наш дім і наведемо там порядок.

Що відомо про елітний підрозділ "Рубікон"?