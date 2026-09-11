Військовий сказав, яким має бути антидроновий захист на прифронтових територіях

Сучасна війна та стрімкий розвиток ворожих безпілотників змушують українських військових суттєво змінювати підходи до безпеки логістичних шляхів. На деяких ділянках фронту російські FPV-дрони на оптоволокні долітають на десятки кілометрів, що робить традиційні перевезення надзвичайно небезпечними. Проте українським інженерам вдається знаходити дієві рішення та працювати на випередження.

Командир 96-го окремого батальйону підтримки 3 армійського корпусу Сергій Тіщенко розповів 24 Каналу про особливості облаштування антидронового захисту на прифронтових територіях. Ситуація біля лінії бойового зіткнення кардинально змінилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Антидроновий захист на прифронтових територіях

Військовий зазначив, якщо у 2022 році можна було під'їжджати на пікапах практично на передній край для завантаження піхоти та майна, то зараз ближче ніж на 15 – 20 кілометрів до переднього краю під'їхати вже складно. Саме тому чим ближче до лінії бойового зіткнення встановлено захист, тим краще.

Проте в тилових районах, якщо ми можемо застосовувати, наприклад, автовишки, тури спеціальні для установки антидронового захисту, то в безпосередньо районах ближче до ЛБЗ доводиться вигадувати різноманітні інновації для того, щоби поставити антидроновий захист, який досягає в висоту шість метрів,

– наголосив Сергій Тіщенко.

За словами командира, ворожі FPV-дрони на оптоволокні подекуди долітають на відстань до 50 кілометрів. Саме тому вкрай важливо затягувати сітками як асфальтовані, так і ґрунтові дороги, оскільки військова техніка рухається різноманітними шляхами. Подібний захист неодноразово рятував транспорт на інтенсивних маршрутах, зупиняючи не лише FPV-дрони, а й більші безпілотники типу "Ланцет" та "Молнія".

Важливо! Триває збір на підтримку 3 армійського корпусу. Бійцям необхідний пікап, який стане важливим засобом логістики, щоб була змога доставляти на передову все необхідне для оборони українських територій. Закликаємо долучитись до збору за посиланням.

Чому антидроновий захист треба будувати на випередження

Сергій Тіщенко підкреслив, що захисні системи ефективні лише тоді, коли їх зводять завчасно. У багатьох населених пунктах захист починають будувати лише після появи ворожих дронів на вулицях, що є серйозною помилкою.

Військовий про особливості оборони прифронтових міст: відео

Саме тому у нас і задача стояла діяти на випередження. І наш командир корпусу бригадний генерал Андрій Білецький завжди ставить задачі, які випереджають плани противника,

– зауважив він.

Крім того, під час виконання інженерних завдань групи обов'язково прикривають мобільні та стаціонарні вогневі групи, а також засоби РЕБ і ППО. Паралельно з натягуванням сіток бійці будують фортифікаційні споруди, встановлюють тетраедри та облаштовують протитанкові рови для комплексної оборони.