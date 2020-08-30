Підполковника Сухопутних військ Франції, який проходив службу на військовій базі НАТО, звинувачують у передачі спецслужбам РФ документів високої секретності. Йому пред'явили звинувачення у державній зраді.

Військового арештувало Головне управління внутрішньої безпеки (DGSI) Франції, повідомляє Europe 1 з посиланням на слова міністерки збройних сил Флоранс Парлі.

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Сталося це тоді, коли він збирався повернутися в Італію після закінчення відпустки,

– йдеться у повідомленні.

Наразі його утримують у в'язниці Санте на півдні Парижа. "Ми прийняли всі необхідні заходи обережності. Можу підтвердити, що старший офіцер Сухопутних військ перебуває під судовим слідством за передачу (документів – 24 канал) або порушення безпеки", – наголосила Парлі.

Військового підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії. Його обвинувачують у державній зраді.

Зверніть увагу! Нещодавно спецслужби Чехії викрили дипломата російського посольства в Празі на тому, що він незаконно купував набої для снайперських гвинтівок та інші боєприпаси.