Своєрідну "рекламу" бійці ЗСУ опублікували у соцмережах. На кадрах видно, як один з військовослужбовців розрізає підошву, аби вийняти кулю, повідомляє 24 Канал.

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Ворожа куля застрягла у підошві берців

Один з військовослужбовців каже, що його товариш був у берцях від українського виробника TALAN. За його словами, саме вони врятували його побратима від поранення.

Народився в берцях TALAN,

– пожартував один з військовослужбовців.

Таким відео українські захисники спростували фейк російської пропаганди про нібито погану якість спорядження ЗСУ.

Бійці ЗСУ дістали кулю з підошви: дивіться відео

Українські військові показали, що таке дощ на фронті

Військовослужбовці ЗСУ опублікували щемливе відео, як бійці постійно ризикують своїм життя та виконують свою роботу навіть попри будь-які погодні умови.

У мережі показали, що таке дощ на фронті: дивіться відео

На відео показали, як військовослужбовці ЗСУ пересуваються окопами, які затопило водою та багнюкою. В якийсь момент українському захисникові важко ступати крок через надлишок грязюки.