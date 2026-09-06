Є нові ідеї для миру: ексклюзивні деталі першого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва

Візит спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера підходить до завершення. Перші кроки до відновлення перемовного процесу зроблено, але поки конкретних деталей небагато.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Назаренко, Україна майже рік очікувала на приїзд спецпредставників Трампа. Водночас наразі важко говорити про якусь конкретику щодо переговорів та закінчення війни. Однак процес рухається вперед.

Яким був візит Віткоффа та Кушнера до України?

Віткофф та Кушнер прибули до Києва з Польщі поїздом. День почався з ланчу, де вони повідомили деталі зустрічі із диктатором Путіним. Згодом відбулися двосторонні переговори між українською та американською командами. Все закінчилося третім "раундом", де були європейські радники з Франції, Німеччини та Великої Британії.

Президент Володимир Зеленський поділився, що американська сторона озвучила нові ідеї, як рухатися в напрямку миру. Зустріч точно пройшла не дарма. Однак наразі потрібен час, аби визначитися з наступними кроками.

Коли завершиться війна?

Журналісти спитали Джареда Кушнера, чи можливе завершення бойових дій вже до цієї зими. Він був надзвичайно обережним з відповіддю.

Тут важко сказати. Прогрес буде, коли будуть зустрічі та діалог. Зараз ми працюємо достатньо інтенсивно. Важливо не полишати цю роботу. Зараз ми будемо спілкуватися також з партнерам з Європи. Будемо намагатися опрацювати шляхи, щоб рухатися далі та шукати прогрес,

– сказав Кушнер.

Одна з головних вимог російського диктатора Путіна залишається незмінною – повний вихід Сил оборони з Донбасу. Україна ж не збирається йти на ультиматуми ворога й здавати свою територію. Президент Зеленський наголошував, що сьогодні наша держава має сильну армію та сильну позицію у переговорах.

Як будуть продовжувати мирні переговори – не анонсували. Спершу українська команда має обговорити все всередині. А вже далі будуть анонси та деталі для преси, чого очікувати,

– резюмувала ведуча 24 Каналу.

Додамо, Володимир Зеленський заявив, що Росія змінила тактику обстрілів упродовж останнього часу. Ворог все частіше використовує реактивні "Шахеди". Вже кілька десятків компаній працюють над рішенням проти цих безпілотників. І вже є конкретні результати.