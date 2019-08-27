Визит Шойгу – прелюдия перед окончательным контролем России над Молдовой

Формально "неофициальный" визит российского министра обороны Сергея Шойгу в Молдову не привел и не мог привести к подписанию каких-либо соглашений и достижению каких-то реальных договоренностей. Фактически же мы стали свидетелями события действительно исторического масштаба на постсоветском пространстве.

Министр обороны России впервые за 28 лет посетил страну, часть территории которой находится под фактической российской оккупацией, пусть даже в Москве предпочитают говорить не об оккупантах, а о миротворцах.

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Причем он демонстративно посетил и столицу легитимного государства – Кишинев, и столицу государства-лимитрофа, созданного еще советскими руководителями и существующего исключительно на российские деньги и при военной поддержке Москвы. С президентом настоящей Молдовы Игорем Додоном и главой "поддельного" Приднестровья Вадимом Красносельским Шойгу общался как с двумя равноправными руководителями государств.

Главным олигархом Молдовы может стать Путин

Как такое унижение государственного суверенитета Молдовы вообще могло произойти? Ведь руководители российского военного ведомства не позволяли себе приезжать в Кишинев даже тогда, когда у власти находился президент-коммунист Владимир Воронин, в первый период своего правления бывший не менее преданным союзником Москвы, чем Игорь Додон. И все же и в Москве, и в Кишиневе прекрасно понимали, что существуют "красные линии", которые нельзя пересекать.

На этот раз "красную линию" нарушили совершенно сознательно. Визит Шойгу стал одним из первых реальных последствий создания коалиционного правительства проевропейских политических сил во главе с премьер-министром Майей Санду и пророссийских социалистов президента Додона.

Уже когда коалиция формировалась, приходилось предупреждать, что деолигархизация страны и отстранение от власти "серого кардинала" Молдовы Влада Плахотнюка – это, конечно, хорошо, но участие России в этом процессе может привести к прямо противоположному результату – созданию пророссийского олигархического режима, который уже никто не поколеблет. Потому что главным олигархом Молдовы станет не какой-то там Плахотнюк. Главным олигархом Молдовы станет Владимир Путин.

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Кремль не играет по правилам

У западных политиков, которые договариваются с Россией относительно стабилизации ситуации на постсоветском пространстве, кажется, до сих пор существует иллюзия, что Москва будет джентльменские договоренности исполнять. Эти политики напоминают мне Наполеона в Москве, ожидавшего ключей от города, а получившего переправу под Березиной. Такое же удовольствие ожидает любого, кто рассчитывает, что Кремль будет играть по правилам. А Кремль не играет по правилам. Кремль играет на результат.

После формирования коалиции ситуация разыгрывается как по нотам. Под контроль Додона – то есть Кремля – переходят ключевые силовые структуры. Намечается визит Шойгу, о котором премьер-министра Майю Санду даже не информируют. Глава военного ведомства страны-оккупанта ведет себя в Кишиневе – и уж тем более в Тирасполе – как хозяин. Границы власти премьера демонстрируются каждому, кто хочет их увидеть – и в самой Молдове, и на Западе. Санду оказывается перед непростым выбором: она должна либо смириться с ролью главы правительства, власть которого имеет серьезные ограничения в вопросах национальной безопасности и суверенитета, либо отказаться от коалиции с коллаборационистами.

Самое опасное последствие попыток Запада "договориться" с Путиным

И тот, и другой варианты устраивают Россию, так как и тот, и другой варианты являются прелюдией к установлению ее окончательного контроля над Молдовой. Именно так может завершиться молдавская деолигархизация при российской помощи и западном участии. И это еще не конец.

Потому что конец наступит тогда, когда эта же модель будет применена в Украине. И мы увидим Сергея Шойгу в Киеве транзитом из Донецка. Для этого нужно только полностью имплементировать Минские соглашения, амнистировать боевиков, создать из "народных республик" государства в государстве в составе Украины.

Я вовсе не утверждаю, что так получится. В решающий момент и молдаване, и украинцы могут, как это уже бывало, оказаться на площадях – и все планы рухнут. Но вот только на этот раз доверие у украинцев или молдаван утратит уже не Россия, а Запад. И это может стать самым опасным последствием западных попыток "конструктивно договориться" с Путиным.

Автор: Виталий Портников

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