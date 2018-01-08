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Визначилися переможці премії "Золотий глобус"

09:41, сьогодні 274 Читать новость на русском
У Лос-Анджелесі відбулася 75-а церемонія вручення премії
У Лос-Анджелесі відбулася 75-а церемонія вручення премії "Золотий глобус" / Соцмережі

Уночі проти 8 січня в американському Лос-Анджелесі в готелі "Беверлі-Хілтон" відбулася 75-а церемонія вручення премії "Золотий глобус".

Так, найкращим драматичним фільмом було визнано стрічку "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі" Мартіна Макдонаха, передає офіційний сайт нагоди.

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Стрічка "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі" в особі актора Сема Роквелла отримала також і приз за найкращу чоловічу роль.

А англійський режисер і сценарист Мартін Макдонах здобув "Золотий глобус" за кращий сценарій.

Кращою акторкою в драматичному фільмі визнали Френсіс Макдорманд, яка зіграла роль Мілдред Хейз у цій же стрічці.

Приз в номінації "Кращий фільм-комедія або мюзикл" отримала робота Грети Гервіг "Леді Берд". Крім того, Сірша Ронан, яка зіграла в цьому фільмі головну роль, отримала премію як краща акторка в комедії/мюзиклі.

Джеймс Франко своєю чергою відзначився нагородою як кращий комедійний актор за роль у фільмі "Горе-творець". Натомість Гері Олдмен став кращим драматичним актором за роль Вінстона Черчіля у фільмі "Темні часи".

Перемогу в номінації "Кращий режисер" святкував Гільєрмо дель Торро за фільм "Форма води".

"Золотий глобус" в номінації "Кращий драматичний серіал" завоював "Розповідь служниці". До слова, виконавиця головної ролі у ньому Елізабет Мосс стала кращою акторкою у драматичному серіалі.

Нагороду за кращу чоловічу роль у драматичному серіалі отримав Стерлінг Браун за роль в серіалі "Це ми".

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Найкращим міні-серіалом стала "Велика маленька брехня". Ніколь Кідман, яка зіграла в ньому, було названо найкращою акторкою в цьому жанрі. Кращим актором у міні-серіалі став Еван МакГрегор за роль у стрічці "Фарго".

У номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" перемогу здобула стрічка "На межі" виробництва Німеччини та Франції.

Кращим анімаційним фільмом стала робота під назвою "Таємниця Коко".

Теги: США Кіно LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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