Це змінює світ, – Садовий чесно поділився вкладом Львова у розвиток ВПК

У самому Львові немає оборонних виробництв, лише в області. Однак це не перешкоджає місту підтримувати військово-промисловий комплекс України. Особливу увагу Львів приділяє саме дронам, які стали незамінними на фронті.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, зауваживши, що Україна повинна мати інструменти для ударів по ворогу. Крім того, місто активно підтримує ветеранський бізнес.

Дивіться також Для них це шанс, – військовий оглядач вказав на загрозливий план росіян у 2026 році

Про вклад Львова у розвиток ВПК

Міський голова Львова зазначив, в місті є R&D (центри досліджень та розробок). Виробництво ж є за межами Львова в безпечних локаціях і містить великий спектр – зокрема, дрони.

Це змінює світ. Всі повинні бути готові до того, що за певний час, наприклад, тисячі дронів одночасно зможуть атакувати конкретний об'єкт,

– наголосив він.

За словами Садового, Україна має розробляти не лише методи протидії російським ударам, а й технології, які будуть уражати ворога. Попри переговори, які зараз тривають, українці мають усвідомити, що Росія – це постійна загроза, яку не знищити мирними договорами.

"Львів – як пілотний майданчик. Ми можемо робити багато речей – від мілітарних процесів до реабілітації, а потім передавати це іншим громадам. Якщо ми це активізуємо, то будемо сильними – на нас не будуть нападати", – сказав міський голова Львова.

Він додав, що Львів має гранти до 2 мільйонів гривень на інновації для розробників мілітарної продукції (зокрема, дрони та антидронові системи), яка потім потрапляє на фронт. Крім того, місто має гранти для ветеранського бізнесу.

Як розвинувся ВПК у 2025 році?