Рада нацбезпеки і оборони України взаємодіє із міжнародними колегами, аби припинити роботу мобільного додатка Вконтакте на території України. В РНБО вважають підозрілим те, що російська соцмережа знову стала доступною в Україні саме перед місцевими виборами.

Про ситуацію повідомили в Апараті РНБО у відповідь на запит Укрінформу.

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Доступність мобільного додатку "ВКонтакте" в Україні відбулося не через зняття санкцій, а через зміну проксі-серверів, що дозволило обійти блокування провайдерами доступу до цього додатку на території України,

– зауважили там.

Також в РНБО додали, що 15 вересня заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк наголосив, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні місцевих виборів в Україні може становити загрозу національній безпеці країни.

Демедюк вважає, що ВКонтакте використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений.

У РНБО також повідомили, що спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки взаємодіють з міжнародними колегами та партнерами, аби заблокувати ВКонтакте на території України.

Блокування роботи Вконтакте в Україні: коротко