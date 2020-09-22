В РНБО досі працюють над блокуванням Вконтакте: допомогу просять і в міжнародних експертів
Рада нацбезпеки і оборони України взаємодіє із міжнародними колегами, аби припинити роботу мобільного додатка Вконтакте на території України. В РНБО вважають підозрілим те, що російська соцмережа знову стала доступною в Україні саме перед місцевими виборами.
Про ситуацію повідомили в Апараті РНБО у відповідь на запит Укрінформу.
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Доступність мобільного додатку "ВКонтакте" в Україні відбулося не через зняття санкцій, а через зміну проксі-серверів, що дозволило обійти блокування провайдерами доступу до цього додатку на території України,
– зауважили там.
Також в РНБО додали, що 15 вересня заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк наголосив, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні місцевих виборів в Україні може становити загрозу національній безпеці країни.
Демедюк вважає, що ВКонтакте використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений.
У РНБО також повідомили, що спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки взаємодіють з міжнародними колегами та партнерами, аби заблокувати ВКонтакте на території України.
Блокування роботи Вконтакте в Україні: коротко
- 15 травня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко ухвалив рішення про блокування російських соцмереж в Україні.
- Зокрема, інтернет-провайдерам заборонили надавати послуги з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru, соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники". Під санкції потрапили також усі сервіси Яндекс, окрім головної сторінки, сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb.
- Російські соцмережі почали блокувати через підозру в тому, що вони сприяють спецслужбам Росії збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію з обмеженим доступом – персональні дані та особисті листування громадян України.
- Рішення української влади підтримали в НАТО. В заяві Альянсу мовилось, що цей указ був пов'язаний з питанням безпеки, а не свободи слова.
- В травні 2020 року українська влада повторно ухвалила рішення про заборону користуватись російськими соцмережами.
- У вересні стало відомо, що Вконтакте став знову доступний для українських користувачів через додаток, який використовує обхідні шляхи, щоб подолати обмеження.
- В уряді вже підготували контрзаходи, зокрема, – звернення до Google і Apple, щоб додаток прибрали з магазинів Play Market та App Store.