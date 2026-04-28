Це не може бути чистим бізнесом,– Зеленський про скандал з Ізраїлем та вкраденим зерном

До ізраїльського порту Хайфи прибуло судно PANORMITIS з вантажем зерна, яке Росія вкрала з окупованих територій України. У МЗС викликали посла Ізраїлю для вручення ноти протесту. Ситуацію прокоментував і Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що придбання вкраденого завжди тягне за собою юридичну відповідальність.

Як Зеленський висловився щодо ситуації?

Глава держави переконаний, що ізраїльська влада не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни. Це стосується одного з кораблів, який перевозив вкрадене в Україні зерно й нині готується до розвантаження у Хайфі.

Це не є і не може бути чистим бізнесом,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що Росія регулярно привласнює зерно на тимчасово окупованих українських територіях і організовує його вивезення через пов'язаних з окупаційною владою осіб.

Такі дії суперечать також законодавству Ізраїлю. Україна, за словами Зеленського, вжила всіх необхідних дипломатичних заходів, щоб запобігти подібним випадкам, однак чергове судно все ж не зупинили.

У зв'язку з цим МЗС має поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію.

Важливо! Мовиться про понад 6,2 тисячі тонн пшениці та 19 тисяч тонн ячменю. Зазначалося, що зерно вивозили з Бердянська 7 – 15 квітня, а вже 18 квітня здійснили перевалку з судна LEONID PESTRIKOV. Документи ж оформили в російському порту Темрюк, щоб приховати походження вантажу.

"Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі", – пояснив президент.

Володимир Зеленський також нагадав, що Україна працює над посиленням безпеки, зокрема й на Близькому Сході, тож логічною була б повага Ізраїлю до країни й неможливість допускання кроків, які послаблюють двосторонні відносини.

До слова, під час свого турне країнами Близького Сходу Зеленський не відвідав Ізраїль, що в медіа пов'язують із напруженістю в контактах між Києвом і урядом Біньяміна Нетаньягу.



Політолог Володимир Фесенко для 24 Каналу зазначив, що однією з причин можуть бути особливі відносини ізраїльського прем'єра з Володимиром Путіним, які, ймовірно, він не хоче ускладнювати.

Як розгорівся конфлікт між представниками МЗС України та Ізраїлю щодо ситуації?

Андрій Сибіга напередодні в мережі висловив здивування відсутністю належної реакції Ізраїлю на попередні звернення України щодо судна із українським зерном, яке прибуло до Хайфи. У зв'язку з цим українська сторона попередила Ізраїль про ризики для двосторонніх відносин у разі прийняття цих товарів. МЗС України також викликало посла країни для вручення ноти протесту.

У відповідь глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що дипломатія між дружніми державами не повинна вестися через соціальні мережі чи публічні заяви.

Він підкреслив, що звинувачення потребують доказів, яких наразі не надано, і зазначив, що Україна не зверталася з офіційним запитом про правову допомогу перед винесенням питання у публічний простір.