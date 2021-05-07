Як показує історія, тиранії, які помирають, можуть бути вкрай небезпечні. Адже чим слабший монстр, тим менше він небезпечний і тим спокійніше тим, кому не пощастило жити поруч з ним. Втім, на жаль, розслаблятися ще рано.

Недавно вступивший в должность глава британской разведки Ричард Мур назвал Россию слабеющим государством, переживающим необычайно сложный период собственной истории. Казалось бы, это хорошая новость для всех соседей агрессивной, расползающейся на одну седьмую часть глобуса, страну.

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Умирающие тирании

Слабеющие тирании могут быть опасны. Пережившие вторую мировую нацистские шишки говорили, что уже в 1942 году Гитлер понимал, что Германия обречена на поражение.

Но даже не пытался остановить кровавую бойню, считая, что немецкий народ должен или победить весь мир или целиком сгинуть как недостойный жить после поражения.

Муаммар Каддафи

Ливийский диктатор Муаммар Каддафи, уже оставив дворцы и самолеты, бросив все и предав всех, скрываясь от повстанцев по подвалам и канализациям, никак не мог остановиться.

Он из своих подвалов записывал видеообращения с призывами к тотальной войне и отдавал приказы о казнях и расправах. Причем настолько преуспел в разжигании ненависти и в разобщении ливийцев, что и сейчас, спустя 10 лет после смерти Каддафи, они все еще воюют друг с другом.



Муаммар Каддафи / Фото old.aikyn

Владимир Путин

У не очень умных, случайных людей, оказавшихся волею судьбы на вершине власти – а Путин определенно эталонный случайный глупый человек – исключительно ограниченный набор рецептов решения проблем своей страны.

Не понимая, как работает экономика, не зная азов государственного управления, они или заливают эти проблемы деньгами, если эти деньги есть. Или, если денег вдруг стало не хватать, создают проблему, на фоне которой все остальные кажутся уже не такими значительными.

То есть, развязывают войну, которая действительно серьезнее и опаснее всего или почти всего на свете.

Саддам Хуссейн и другие

Войной и захватами чужих территорий пытались спасать свою легитимность напавший на Иран Саддам Хуссейн, не давший спокойно распасться давно отжившей свое Югославии Слободан Милошевич и масса других жадных до власти персонажей.

Наверняка каждый из них мнил себя великим государственным деятелем, самими небесами поставленным командовать народами. Каждый считал себя особенным и верил в то, что имеет право распоряжаться чужими судьбами и отнимать людские жизни.



Саддам Хуссейн / Фото Feel GRafix

Но жизнь скоротечна, а фортуна – необычайно изменчива. С каждым днем войны, с каждым выпущенным снарядом, с каждой смертью шансы разжигателя войны на спокойную обеспеченную старость уменьшаются. И, соответственно, растут шансы закончить свои дни на виселице, в тюремной камере или просто на пыльной обочине шоссе с выпущенными наружу кишками.

Новые поколения властных идиотов

Ведь все это уже было – и казни тиранов, и их самоубийства в заключении, и их смерти после жутких пыток. Но новые поколения властных идиотов делают из этого совсем неправильные выводы.

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Им кажется, что Хуссейн оказался в петле, а Каддафи – в заваленной мусором канаве – не потому, что строили свою власть на насилии и унижении людей, а потому, что недостаточно эффективно сажали, давили, убивали, а еще давали слабину в отношениях с цивилизованным миром.

Путинская Россия – это заснеженный Ирак

Путинская Россия сегодня – это такой заснеженный Ирак образца начала 2000-х годов. Нефть, мозги и капиталы все активнее утекают за рубеж, медиа наперегонки превозносят вросшего в трон самодура-правителя, законы принимаются все более идиотские и бессмысленные.

Кругом стукачи, провокаторы и духовность – ведь Саддам тоже мнил себя защитником традиционных ценностей.

Никто внутри страны всерьез не рассчитывает на скорый уход десятилетиями хватающегося за власть тирана. Никто не верит в то, что что-то сможет сковырнуть его и выстроенную им преступную коррупционную систему.



Владимир Путин / Фото Getty Images

Сам тиран при этом бряцает всевозможным оружием, гроздьями жрет оппозиционеров, грозит соседям и почти на полном серьезе рассказывает подданным, что иностранные санкции, угробившие почти половину экономики – это хорошо, что так и надо.

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Тот Ирак тоже был слабеющим государством, буквально тонущим в массе внутренних проблем. Но это не мешало ему вынашивать планы новых аннексий, кричать о своем историческом праве на земли соседей и скапливать военную технику у границ.

Слабеющее автократическое государство – это опасное образование с манией величия и чрезмерно раздутым самомнением. Оно может попортить соседям еще немало крови. Но в любом случае, оно обречено. Саддам Хусейн мог бы об этом много рассказать Путину. Правда, уже не на этом свете.