В кінці травня в Сирії, під наглядом і за допомогою Ірану, Росії і Північної Кореї пройдуть чергові президентські вибори. Їх результат відомий заздалегідь, але до виборів все ж варто придивитися, як до цікавого феномену.

Они многое объясняют о природе авторитаризма. Причем не только сирийского, но и очень похожего на него российского.

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Что известно о выборах в Сирии

Назначенное на 26 мая голосование будет всего лишь вторым за 5 десятилетий правления клана Асадов, в бюллетенях для которого будет больше одной фамилии.

До 2014 года избирателям давали бумажку с одной-единственной фразой: "Вы поддерживаете переизбрание Асада на еще один срок?". И 2 варианта ответа – "нет" и всегда набиравший по 98-99% голосов "да".

Математический анализ голосований показывает, что результаты выборов не просто подтасовывались, а прямо подгонялись под заданный результат.

Вот захотел Асад, чтобы за него проголосовало, скажем, 98,5% сирийцев – и именно такую цифру обнаружил по итогам выборов в финальных протоколах.

Отказаться от практики безальтернативного голосования Дамаск вынудила только начавшаяся в 2011 году гражданская война. На первых президентских выборах военного времени, Башар Асад пошел на выборы в компании аж 2 альтернативных кандидатов.



Последствия войны в Сирии / Фото АР

Он хотел продемонстрировать восставшему народу свою демократичность и готовность к реальной конкурентной борьбе. Эти кандидаты отведенное им эфирное время тратили на расхваливание своего главного конкурента и воспевание его бесчисленных достоинств.

Так что по-настоящему альтернативными их назвать, конечно нельзя. Им вполне ожидаемо нарисовали около 7% голосов на двоих, а Асаду – чуть больше 90%.

Вот именно так – имитационно, с подставными кандидатами и заранее известным результатом, работает выборная система в современных тираниях. Выборы там не являются инструментом взаимодействия власти и общества.

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Нет шансов на изменения

У людей нет никаких шансов с помощью голосования изменить систему или хотя бы заменить даже самых незначительных чиновников, внутри этой системы работающих.

Имитация демократии, таким как Асад, необходима для одной-единственной цели: придать хотя бы видимость легитимности, то есть, законности своей власти.

На честных выборах, в демократической стране, со свободными медиа и без поддержки полностью зависимого от высших чинов крупного бизнеса, Башар Асад никогда даже старшим по подъезду не был бы избран.

Что общего между Асадом и Путиным

Настолько он блеклый, невзрачный и нехаризматичный политик. Как, кстати, и Владимир Путин. Они с Асадом вообще политические близнецы. За ручку приведенные старшими к вершинам власти просто потому, что никто получше не подвернулся.

Башар Асад – даром, что сын захватившего власть в Сирии еще в 1970 году Хафеза Асада – не рассматривался отцом в качестве преемника. Но его старший брат Басиль, с детства воспитываемый как следующий президент, погиб в автоаварии.



Хафез Асад умер в 2000 году / Фото фото с сайта парламента Сирии

Семье пришлось срочно лепить политика из нелюбимого и прежде малозаметного младшенького. В случае с Путиным роль автоаварии сыграли водка и деменция, всерьез испортившие последние годы пребывания у власти Бориса Ельцина.

Ельцину просто всучили питерского гопника проходимцы из его окружения, убедив больного старика в том, что краше не найти, хоть лопни.

Теперь этот гопник тоже манипулирует статистикой, соревнуется с безопасными для него дурачками-кандидатами, изменяет конституцию так, чтобы узурпация власти с точки зрения написанных для него законов была бы вполне легальной.



Власть Путину передал Ельцин / Фото с официального сайта Кремля

Поддельная легитимность имеет свою обратную сторону. Неприглядную и кровавую. Лишенные возможность действовать в легальном политическом поле, сирийцы 10 лет назад взялись за оружие как за единственный контраргумент.

Россияне – не сирийцы

Понятно, что россияне – не сирийцы и вряд ли решатся на открытый бунт, ведь их куда дольше и бесстыднее обрабатывали пропагандой, внушали им представление о покорности как о высшей добродетели.



Путина якобы поддерживают на выборах / Фото с сайта "Укринформ"

Они оказались куда более падкими на лживые славословия о духовности и величии. В конце концов, они просто не умеют отличать хорошее от плохого. Ведь в большинстве своем россияне приняли подлый преступный захват Крыма за великую геополитическую победу.

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Но ведь Путин, и это одно из немногих его отличий от Асада, хочет подчинить себе не только собственный оболваненный народ. Ему подавай еще покорности от жителей других стран, когда-то оккупированных Россией и сейчас воспринимаемых Кремлем.

Вот это желание силой, шантажом, подкупом натянуть свою гнилую легитимность на свободные народы еще вернется бумерангом и вмажет кремлевской хунте промеж ее маленьких рыбьих глазенок.