Влада грає з бізнесом в інтересах одного олігарха, – експерт

Економічна політика нинішньої влади – гра з бізнесом на користь одного олігарха – може призвести до негативних наслідків для України.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив економічний експерт Борис Кушнірук.

"Те, що ми зараз бачимо в економіці, – результат діяльності попередньої влади. 15 кварталів поспіль показники зростають. Але та діяльність уряду і президента, яка здійснюється зараз, неминуче призведе до того, що економіка України слабшатиме. Зростатиме турбулентність, і потім усе це виллється в падіння економіки й девальвацію гривні", – переконаний Кушнірук.

Зокрема, тиск на гірничо-металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг", за словами експерта, нагадує бажання змусити його власника Лакшмі Мітталла продати підприємство за безцінь "якимось гравцям". З тих же причин зараз мусується ідея націоналізації "Укртелекому".

Ці ігри – рішення судів і Верховної Ради – приймаються лише в інтересах одного олігарха. Це стає вже надто очевидним. За таких умов не варто зараз вкладати гроші в Україну. До того часу, поки не стане зрозумілим, куди все це може вивести,

– підкреслює Борис Кушнірук.

Які ще проблеми можуть очікувати економіку України найближчим часом. Про це читайте у статті "Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія".

Що таке ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"?

Це – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Воно є частиною найбільшого у світі виробника сталі ArcelorMittal, який утворився в 2006 році після злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу. У липні СБУ провела обшуки на території підприємства. Формально – через радіоактивне випромінювання від вимірювальних приладів, які використовують всі металургійні підприємства, що безперервно розливають сталь. За підсумками перевірок СБУ на папері вилучила споруджуваний комплекс машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) вартістю понад $100 млн. Після цього топменеджери компанії провели зустрічі з керівництвом країни. За їх підсумками було заявлено, що Кривий Ріг отримає від меткомбінату 50 млн грн на капремонт футбольного стадіону та щорічні мільйонні внески до міського фонду здоров'я.