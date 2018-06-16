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Власника авто, у якому через вибух постраждали четверо дітей, заарештували без права на заставу.

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Заарештовано власника авто у якому через вибух постраждали четверо дітей
Заарештовано власника авто у якому через вибух постраждали четверо дітей / Соцмережі

Власник авто, у якому 14 червня вибухнула граната і постраждали четверо дітей, заарештували на два місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє прес-служба Святошинського райсуду міста Києва.

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Суд ухвалив відповідне рішення 16 червня.

Враховуючи, що підозрюваний житель Святошинського району Києва є учасником АТО, має навички поводження зі зброєю, не передбачив настання тяжких наслідків у вигляді можливого травмування людей, хоча міг і повинен був їх передбачити, слідчий клопотав перед судом про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суддя, заслухавши докази сторін та дослідивши матеріали справи, задовольнила клопотання слідчого.

Наразі досудове слідство щодо даної справи триває.

Нагадаємо, 14 червня в Києві стався вибух в одній з покинутих машин. Діти забрались у "Волгу" пограти та знайшли коробку, що вибухнула.

До слова, наразі стан трьох з чотирьох дітей, що постраждали внаслідок вибуху авто у Києві є стабільним, натомість у 5-річного Павла – украй тяжка черепно-мозкова травма, оскільки йому в очі потрапили скалки. До лікування дітей навіть залучили військового хірурга.

Теги: Новини України Діти Новини Києва Поліція Вибух
Джерело: 24 Канал
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