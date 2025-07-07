Про ураження НПЗ уже бідкаються місцеві ЗМІ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела у ГУР.

Атаковане нафтопереробне підприємство входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.

КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом.

Цей НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки. Він безпосередньо задіяний до ведення агресивної війни проти України.