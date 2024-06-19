Перед цим мер Андрій Садовий повідомив про влучання в селі Малехів Львівської громади. Там пошкоджені цивільні будинки.
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Що відомо про пошкодження інституту у Львові
Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки "Шахедів" – Науково-дослідницький інститут у Львові,
– розповів міський голова Львова.
Деталей про масштаби руйнувань приміщення посадовець не розповів, однак показав фото з місця.
Наслідки атаки росіян по Львову / Фото з телеграма Андрія Садового
У львівському інституті серйозні руйнування / Фото з телеграма Андрія Садового
Які наслідки влучання на Львівщині
Андрій Садовий розповів, що внаслідок влучання у Малехові є пошкодження. Зокрема:
- багатоповерхового житлового будинку – там вороги ударом вибили 20 вікон;
- офісного приміщення – там зазнав поранень охоронець, він у стані середньої важкості.
Окрім того, внаслідок ударів ворога у приватному секторі вікна вибило у 5 будівлях.