Внаслідок сильного снігопаду у США без світла і тепла залишилися тисячі жителів (фото)

Сильний снігопад і буря призвели до пошкодження ліній електропередач, залишивши без світла і тепла більше 50 тисяч споживачів у штаті Вашингтон. Головною проблемою стали обмерзлі гілля дерев.

Енергетична компанія Puget Sound Energy повідомила у своєму Twitter про ускладнення ситуації на автошляхах штату. Головною проблемою є дерева та гілки, що обвалилися під вагою снігу на лінії електропередач. В районі Сіетла висота снігового покриву сягає 20,3 сантиметра.

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За повідомленнями сайту FlightAware, що відстежує пересування повітряних суден, снігопади і завірюха привели в суботу до скасування 199 та відтермінування 123 авіарейсів в міжнародному аеропорту найбільшого міста штату – Сіетла.



Обмерзлі дерева під тиском снігу обвалилися на електромережі//psetalk

Губернатор Вашингтона Джей Інслі ще в п'ятницю запровадив режим надзвичайної ситуації у штаті.

Прогнозується буря, якої ми не бачили протягом багатьох років,

– попередив губернатор.

Він також закликав населення утриматися від поїздок на особистому транспорті та заздалегідь вжити запобіжних заходів, якщо доведеться сісти за кермо. Інслі також рекомендував уникати надмірних фізичних навантажень під час прибирання снігу і щоб уникнути обмороження звести до мінімуму перебування поза опалювального приміщення.



Спецслужби продовжують заходи з усунення аварійних ситуацій//psetalk

Компанія Puget Sound Energy заздалегідь підготувала спецтехніку для усунення аварійних ситуацій.



Згідно з прогнозами спецтехніку підготували заздалегідь//psetalk

Our crews continue their work to assess damage, remove trees & debris, and restore power to customers impacted by the winter storm. See some additional pictures of our crews in action at https://t.co/f0aLv4Ga3w #wawx #wasnow pic.twitter.com/rnkEMwYh0i — Puget Sound Energy (@PSETalk) 10 лютого 2019 р.

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