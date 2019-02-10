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      Внаслідок сильного снігопаду у США без світла і тепла залишилися тисячі жителів (фото)

      64 Читать новость на русском
      Сильний снігопад у США
      Сильний снігопад у США / psetalk

      Сильний снігопад і буря призвели до пошкодження ліній електропередач, залишивши без світла і тепла більше 50 тисяч споживачів у штаті Вашингтон. Головною проблемою стали обмерзлі гілля дерев.

      Енергетична компанія Puget Sound Energy  повідомила у своєму Twitter про ускладнення ситуації на автошляхах штату. Головною проблемою є дерева та гілки, що обвалилися під вагою снігу на лінії електропередач. В районі Сіетла висота снігового покриву сягає 20,3 сантиметра.

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      За повідомленнями сайту FlightAware, що відстежує пересування повітряних суден, снігопади і завірюха привели в суботу до скасування 199 та відтермінування 123 авіарейсів в міжнародному аеропорту найбільшого міста штату – Сіетла.

      вашингтон, снігопад, надзвичайний стан
      Обмерзлі дерева під тиском снігу обвалилися на електромережі//psetalk

      Губернатор Вашингтона Джей Інслі ще в п'ятницю запровадив режим надзвичайної ситуації у штаті.

      Прогнозується буря, якої ми не бачили протягом багатьох років,
      – попередив губернатор.

      Він також закликав населення утриматися від поїздок на особистому транспорті та заздалегідь вжити запобіжних заходів, якщо доведеться сісти за кермо. Інслі також рекомендував уникати надмірних фізичних навантажень під час прибирання снігу і щоб уникнути обмороження звести до мінімуму перебування поза опалювального приміщення.

      вашингтон, надзвичайний стан, снігопад
      Спецслужби продовжують заходи з усунення аварійних ситуацій//psetalk

      Компанія Puget Sound Energy заздалегідь підготувала спецтехніку для усунення аварійних ситуацій.

      вашингтон, надзвичайний стан, снігопади
      Згідно з прогнозами спецтехніку підготували заздалегідь//psetalk

      Дивіться фото: снігопад у США залишив людей без світла та тепла – аварійні служби штату Вашингтон у дії

       

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      Теги: Новини США Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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