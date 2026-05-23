Росія знову тероризувала Україну дронами: як відпрацювала ППО

Вночі 23 травня Росія знову тероризувала Україну десятками дронів. Більшість із них збила ППО.

Про це пишуть Повітряні сили.

Дивіться також Тривога вже у Київській області: Україна під атакою "Шахедів"

Як відпрацювала ППО?

З 18:30 22 травня росіяни атакували Україну 124 ударними БпЛА типу Shahed (у тому числі й реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Вони летіли із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Гвардійське на ТОТ Криму.

Повітряний напад ворога відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зверніть увагу! Атака триває, в повітряному просторі декілька груп ворожих БпЛА. Дотримуйтеся правил безпеки!

Де лунали вибухи?

На світанку вибухи пролунали у Києві. Влада наразі ще офіційно не повідомляла про руйнування чи постраждалих.

Близько опівночі російські БпЛА також вдарили по Полтавщині. Відомо про пошкодження вікон через вибухову хвилю, під ударом була адмінбудівля в Полтавському районі. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.