Водій обласного ТЦК задекларував золоті злитки

Водій Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки задекларував значні заощадження, зокрема у вигляді банківського золота. Відповідні дані містяться в його фінансовій декларації, поданій під час звільнення.

Інформація оприлюднена в Єдиному державному реєстрі електронних декларацій, передає 24 Канал.

Що задекларував водій ТЦК?

Згідно з документом, упродовж 2025 року, працюючи водієм у ТЦК та СП, чоловік отримав 200 тисяч гривень заробітної плати. Ще 75 тисяч гривень становили пенсійні виплати.

Водночас у розділі фінансових активів він задекларував 300 тисяч гривень готівкових коштів або коштів на рахунках, а також банківське золото. Орієнтовна ринкова вартість золотих злитків, зазначених у декларації, становить близько 220 тисяч гривень.

У декларації також зазначено, що посадовець офіційно припинив роботу в Кіровоградському обласному ТЦК та СП у 2025 році.

