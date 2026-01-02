Водій обласного ТЦК задекларував золоті злитки
- Водій Кіровоградського обласного ТЦК задекларував 300 тисяч гривень готівки і банківське золото вартістю 220 тисяч гривень.
- У 2025 році він отримав 200 тисяч гривень зарплати і 75 тисяч гривень пенсійних виплат, офіційно звільнившись з роботи.
Водій Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки задекларував значні заощадження, зокрема у вигляді банківського золота. Відповідні дані містяться в його фінансовій декларації, поданій під час звільнення.
Інформація оприлюднена в Єдиному державному реєстрі електронних декларацій, передає 24 Канал.
Дивіться також На Одещині військові ТЦК побили звільненого з полону бійця: їм вручили підозри
Що задекларував водій ТЦК?
Згідно з документом, упродовж 2025 року, працюючи водієм у ТЦК та СП, чоловік отримав 200 тисяч гривень заробітної плати. Ще 75 тисяч гривень становили пенсійні виплати.
Водночас у розділі фінансових активів він задекларував 300 тисяч гривень готівкових коштів або коштів на рахунках, а також банківське золото. Орієнтовна ринкова вартість золотих злитків, зазначених у декларації, становить близько 220 тисяч гривень.
У декларації також зазначено, що посадовець офіційно припинив роботу в Кіровоградському обласному ТЦК та СП у 2025 році.
В Одесі затримали чоловіка, який ударив ножем військовослужбовця ТЦК
В Одесі затримали чоловіка, який у листопаді поранив ножем військовослужбовця ТЦК. Підозрюваний ховався у морозильній камері одного з місцевих супермаркетів.
Напад кваліфікували як перешкоджання законній діяльності ЗСУ, і підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.