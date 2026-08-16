Волонтера забрали до ТЦК просто під час евакуації людей: Червоний Хрест зробив заяву

14 серпня на Миколаївщині група оповіщення затримала евакуаційне авто, яке вивозило людей з Херсона, і забрала водія до ТЦК. У Червоному Хресті кажуть, що питання бронювання волонтерів досі не врегульоване законом.

Український Червоний Хрест зробив заяву щодо затриманням свого волонтера під час евакуації цивільних.

Що кажуть про інцидент у Червоному Хресті?

В організації зазначили, що на момент зупинки автомобіля водій не перебував у розшуку.

Також на місці волонтеру не повідомили, що його планують доставити до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії та можливої мобілізації.

Після затримання волонтера евакуацію продовжили інші представники Червоного Хреста. Вони доставили людей у безпечне місце, хоча через ситуацію евакуація відбулася із затримкою.

В організації наголосили, що розуміють вимоги законодавства щодо військового обліку та мобілізації. Водночас багато волонтерів уже були мобілізовані, а питання їхнього бронювання досі не має чіткого законодавчого механізму.

За словами представників Червоного Хреста, у цьому випадку волонтер саме виконував гуманітарне завдання – евакуював цивільних із небезпечного району.

Організація заявила, що наразі немає чіткого розуміння, як волонтерам безперешкодно виконувати такі завдання, зокрема в Миколаївській області або під час транзиту через неї, і водночас дотримуватися правил військового обліку.

У Червоному Хресті вважають, що така невизначеність створює ризики для гуманітарної роботи та може ускладнити евакуацію людей і допомогу постраждалим.

Організація готова спільно з державними органами напрацювати зрозумілий механізм, який дозволить одночасно виконувати вимоги закону та не переривати надання гуманітарної допомоги.

Що відомо про мобілізацію волонтера під час евакуації?

14 серпня на Миколаївщині під час евакуації цивільних із Херсона зупинили автомобіль Червоного Хреста.

У машині перебували дві родини з дітьми, яких вивозили з небезпечного району Херсона.

За версією волонтерів, поліцейський заявив водієві, що той може бути нетверзим, та запропонував пройти медичний огляд. Однак замість лікарні чоловіка доправили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

За даними поліції, водій підлягав мобілізації і не мав бронювання.

Загін Швидкого Реагування ТЧХУ міста Херсон заявив, що через затримання водія евакуацію людей було перервано. Водночас поліція заперечила, що пасажирів залишили без допомоги. За її даними, на місце приїхав інший водій і довіз родини до запланованого місця.

Через інцидент керівництво поліції Миколаївської області призначило службове розслідування. Має бути встановлено, чи законно діяли правоохоронці під час перевірки та затримання волонтера.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що закон має діяти однаково для всіх, але водночас державні органи не повинні створювати перешкоди для евакуації цивільних із небезпечних районів.