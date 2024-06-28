У суді окупант Олексій Жариков розповідав, що жінка нібито сама "багато разів падала". Російські ЗМІ стверджують, що бабуся мала до онука побутові претензії, пише 24 Канал.

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Участь у війні проти України послугувала окупанту пом'якшувальною обставиною

У день вбивства Жаріков повернувся з роботи, і бабуся почала йому висловлювати побутові претензії. За версією поліції країни-терористки, розлютившись, чоловік узяв дерев'яний стілець і вдарив бабусю спочатку кілька разів по потилиці та обличчю, а потім не менше 12 разів – по всьому тілу.

Жінка змогла вийти у двір та попросила сусідку викликати швидку допомогу та поліцію. Втім, у лікарні вона померла від набряку мозку.

Сам окупант заявив, що жінку не бив, а лише відштовхнув її, після чого вона впала на стілець. Він додав, що "бабусю дуже любив, вона була йому другою матір'ю". Вбивця запевняв слідство, що синці по всьому тілу та рани з'явилися у пенсіонерки, бо вона нібито багато разів падала у дворі і при вході у будинок через високі сходи.

Водночас сусідка розповіла, що Жаріков систематично бив свою бабусю, через що поліція у їхньому домі була неодноразово. Пенсіонерка скаржилася, що онук знущається над нею і забирає її пенсію.

Участь у збройній агресії проти України послугувала окупанту пом'якшувальною обставиною. Йому дали всього 7 років колонії.