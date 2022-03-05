Деталі розповіла Ольга Бузулук – речниця Нацполіції Волині. Чоловіка вже двічі затримували за спробу вдертися до чужого помешкання.

Зауважте Важко відрізнити мародера від диверсанта, у кращому випадку грозить довічне ув'язнення, – МВС

Востаннє – увечері 4 березня. Його спіймали люди, які наглядали за оселею. Поліція задокументувала спробу крадіжки та відпустила чоловіка.

Відомо, що чоловік раніше неодноразово притягався до відповідальності за крадіжки, зловживав алкоголем. Пізніше місцеві прив'язали його до стовпа і наносили удари по сідницях,

– мовиться у повідомленні.

Згодом мародера залишили прив'язаним до стовпа. Там він й помер.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.