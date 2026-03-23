Україна і Польща почали пошук жертв Волинської трагедії на Рівненщині: які перші результати

23 березня у селі Угли Сарненського району Рівненської області розпочалися спільні українсько-польські пошуково-ексгумаційні роботи. На території колишнього покинутого цвинтаря може бути братська могила жертв Волинської трагедії.

Про це йдеться у матеріалі "Радіо Свободи".

Що відомо про перші результати ексгумації тіл в Углах?

Роботи проводить експедиція меморіально-пошукового центру "Доля" з України та Поморського медичного університету з Польщі. До складу групи входять близько 20 фахівців, зокрема судові медики, археологи, антропологи та генетики.

Керівник центру "Доля" Святослав Шеремета повідомив, що перший етап триватиме до 27 березня. За його словами, після завершення пошукових робіт ухвалять рішення щодо подальших дій, зокрема можливого перепоховання знайдених останків.



В селі Угли на Рівненщині розпочалася ексгумаційні роботи пов'язані з Волинською трагедією / Фото "Радіо Свободи"

Польський координатор експедиції, професор Анджей Оссовський зазначив, що дослідники вже розпочали земляні роботи. Вони мають на меті встановити місце поховання, кількість загиблих та підготуватися до подальших ексгумацій і ідентифікації жертв за допомогою ДНК-аналізу.

Ініціаторкою проведення робіт стала громадянка Польщі Кароліна Романовська, яка протягом двох років добивалася дозволу на їх проведення. За її словами, у травні 1943 року в селі було вбито понад 70 людей, а тіла поховали на території колишнього німецького цвинтаря.



Роботи веде спільна українсько-польська експедиція / Фото "Радіо Свободи"

У перший день досліджень археологи виявили окремі людські останки, однак, як уточнив Шеремета, вони належать до одиничних поховань старого кладовища, а не до ймовірної братської могили.

Події 12 травня 1943 року в Углах залишаються предметом дискусій серед істориків. Існують різні версії щодо того, хто саме здійснив напад на місцеве населення. Польський Інститут національної пам'яті вважає, що відповідальність може лежати на підрозділах УПА, тоді як українські дослідники не виключають участі радянських диверсійних груп або інших формувань.

Наразі головне завдання експедиції – встановити місце поховання, кількість жертв та їхні імена, щоб забезпечити гідне перепоховання після понад 80 років. Серед тіл є як українці, так і поляки.



Пошуки мають встановити жертв Волинської трагедії в Углах / Фото "Радіо Свободи"

Що передувало ексгумаційним роботам в Углах?