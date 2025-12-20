Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на польське видання Gazeta.pl.

До теми Перша розмова лідерів наживо: Зеленський у Польщі зустрівся з Навроцьким

Що писали ЗМІ про працю, який Навроцький нібито подарував Зеленському?

Під час розмови лідерів журналісти помітили на столі Навроцького книги, які він пізніше нібито вручив Володимиру Зеленському. Виявилось, що це була двотомна праця польського Інституту національної пам'яті, під назвою "Документи Волинського злочину". Видання вийшло 2023 року, коли Кароль Навроцький іще обіймав посаду голови Інституту нацпам'яті.

На фото з Зеленським та Навроцьким помітили двотомник "Документи Волинського злочину" / Фото з акаунту канцелярії президента Польщі у соцмережі Х

Prezydent RP @NawrockiKn w #PałacPrezydencki: Ta dzisiejsza wizyta jest dobrą informacją dla Warszawy i Kijowa. Złą dla Moskwy, bo to znak, że jesteśmy razem.



Dziękuję @ZelenskyyUa za przyjęcie mojego zaproszenia. pic.twitter.com/bDdi4VwwYv — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 19, 2025

Польські історики стверджують, що ця книга складається зі свідчень, більшість із яких були підтверджені підписами очевидців.

Цей символічний жест мав підкреслити важливість і значення питання ексгумації жертв Волинського злочину для Польщі й добрих партнерських відносин між Польщею та Україною,

– зазначили в польському Інституті нацпам'яті.

Чи дійсно Володимир Зеленський отримував двотомник у подарунок?

Видання "Новини.LIVE" пізніше з посиланням на власні джерела в ОП написало, що книгу про Волинську трагедію Зеленському польська сторона не дарувала.

Співрозмовники підтвердили, що під час зустрічі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького в залі справді була книга про Волинську трагедію.

Водночас, за інформацією джерел "Новини.LIVE", Кароль Навроцький не дарував цю книгу Зеленському, і українській стороні її не передавали.

"Чи приніс книгу представник польської делегації, чи вона вже перебувала в приміщенні, де проходила зустріч – невідомо. Зустріч загалом не передбачала обміну подарунками", – наголосили співрозмовники видання.

24 Канал намагається сконтактуватися з Офісом Президента щодо того, чи отримував Зеленський двотомник "Документи Волинського злочину", чи ні. Як тільки ми отримаємо коментар, то відразу доповнимо цю новину.

Як пройшла зустріч Зеленського та Навроцького у Польщі?