Без руки Кремля не минулося: у Варшаві пройшов "Волинський марш" з антиукраїнськими наративами

У Варшаві 12 липня пройшов "Волинський марш". Цю ходу до роковин Волинської трагедії організувала ультраправа партія "Конфедерація корони польської" на чолі із Гжегожем Брауном.

У Польщі цю партію вважають проросійською силою з антиукраїнською риторикою, а сам Браун відомий тим, що підбурював протести польських фермерів на кордоні України та Польщі, які відкривали вантажівки та викидали українське зерно. Також він неодноразово у публічних виступах вигукував гасло "Зупиніть українізацію Польщі" та просував неправдиву інформацію про нібито те, що українці у Польщі отримують лише соціальну допомогу та не працюють. Про це повідомляє Суспільне та Wyborcza.pl.

Як пройшов "Волинський марш"?

На марш вийшли приблизно 500 учасників. Організатори заявляли, що вони вшановують загиблих на Волині поляків.

На акції закликали уряд Польщі припинити допомогу українським біженцям, а також Україні. Люди вигукували не передавати "ані грама боєприпасів, ані літра мастила, оливи чи пального".

Представники партії стверджували, що розв'язана Росією війна проти України не стосується Польщі, а російська загроза – лише українська проблема.

Учасники заходу вигукували гасла: "Польща антибандерівська" та "Туск і Моревецький – на фронт Донецький", "Поляк у Польщі – господар!"

Окрім того, сам Браун вимагав репарацій за волинську різанину.

"Волинський марш" у Варшаві / Фото Суспільного

Ми маємо моральний обов'язок звернутися до всіх європейських та світових столиць із закликом зупинити відродження нацистської ідеології в Україні,

– також раніше заявляв Пшемислав Чарнек, кандидат на посаду прем'єр-міністра від партії "Право і справедливість".

У цих словах прослідковується російський слід, адже режим Путіна використовує наратив про "нацизм в Україні" як виправдання для вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, що 11 липня у Польщі день вшанування жертв Волинської трагедії. Цю подію у країні називають "Волинською різаниною". Офіційна назва – "Національний день пам'яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої".

Загалом у заходах цього дня брали участь представники польського уряду, місцевої влади та українські дипломати.

А 11 липня прем'єр Туск заявив, що у Варшаві побудують меморіал польським жертвам в Україні.