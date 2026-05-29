Путін каже, що "криза в Україні" почалася зі схожої ситуації, як у Вірменії зараз

Володимир Путін зробив нову заяву щодо України та водночас примудрився пригрозити Вірменії. Російський диктатор каже, що "криза" в нашій країні почалася зі "схожої ситуації, як у Вірменії зараз".

Про це російський диктатор розповів під час свого звернення, передає 24 Канал.

До теми Окупанти сповільнюються та відступають: чому Путін досі вірить в успіхи на фронті

Як Путін пригрозив Вірменії?

Володимир Путін сказав, що війна в Україні, яку він назвав "кризою", насправді почалася зі "схожої ситуації", яка є у Вірменії зараз. Ідеться про прагнення країни інтегруватися з Європейським Союзом та навіть стати членом об'єднання.

Якщо Вірменія почне переходити на стандарти ЄС, інтеграцію із нею об'єктивно доведеться згорнути,

– непрямо погрожує Путін.