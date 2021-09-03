Оборонна угода, 60 мільйонів допомоги та космічна співпраця: підсумки візиту Зеленського в США

Офіційний візит президента Володимира Зеленського в США добігає кінця. Український лідер провів зустріч з американським колегою Джо Байденом. У результаті Штати пообіцяли серйозну військову допомогу для нашої держави. Крім того, уклали оборонну та космічну угоду.

Про головні підсумки візиту Зеленського до США читайте у матеріалі 24 каналу.

До речі На зустрічі із Зеленським Байден сказав, що хоче ще раз відвідати Україну

Як минула зустріч Зеленського з Байденом

Головною подією візиту Зеленського в США стала зустріч із президентом Джо Байденом. Перемовини політиків у Вашингтоні тривали кілька годин. За словами українського лідера, говорили про "Північний потік-2", співпрацю у Чорноморському регіоні, вступ України в НАТО. Донбас й Крим, а також про реформи.

Зеленський зауважив, що зустріч пройшла у непостійно-сонячній атмосфері. Байден ж сказав, що в України та США – спільні цінності.

Результати зустрічі

Після зустрічі Офіс Президента опублікував спільну заяву щодо стратегічного партнерства США та України.

Країни посилять співпрацю щодо чорноморської безпеки, кібербезпеки, обміні розвідувальною інформацією, протидії російській агресії, у сфері озброєнь, у зменшенні ризику та загроз;

Штати підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс. Зокрема прагнення вступити до НАТО;

Україна буде розбудовувати антикорупційну інфраструктуру та реформувати судову систему;

Київ боротиметься з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією ЛГБТ;

сторони працюватимуть для посилення іноземних інвестицій в Україну;

країни мають намір посилити співпрацю щодо кліматичних цілей;

у межах співпраці з МВФ Україна планує реформувати державні підприємства;

Вашингтон надасть Києву 12,8 мільйона доларів допомоги для боротьби з COVID-19.

Зустріч Байдена та Зеленського, дивіться відео:

Військова допомога

У спільній заяві також мовилось про безпекову допомогу для України у розмірі 60 мільйонів доларів. Вона передбачає також надання бронебійних систем Javelin та іншого летального й нелетального обладнання.

Окремо зазначили, що це дасть змогу Україні ефективніше захищати себе від російської агресії.

45 мільйонів доларів гумдопомоги для жителів Донбасу

У США заявили, що через ситуацію на сході України 3,4 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги. Тому американський надає Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Позиція щодо Північного потоку-2

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що США готові долучитись до нормандського формату . Однак є умова – всі сторони повинні дати згоду, зокрема, й Росія.

У Штатах підтвердили, що російський газопровід в обхід України становить небезпеку. Тому США наполягають на збереженні транзитної ролі Києва після запуску "Північного потоку-2".

Угода про космічну співпрацю

Зеленський також відвідав NASA та обговорив із директором Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися Україна. Керівник NASA також погодився відвідати Україну на запрошення Зеленського.

Згодом Україна та США підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки космічних польотів. Домовленість передбачає, що надаватимуть одна одній послуги й інформацію з космічної обізнаності. Крім того, розширять співпрацю у використанні космічного простору.

"Енергоатом" та американська компанія будуватимуть енергоблоки на АЕС

У межах візиту президента "Енергоатом" підписав з американською компанією Westinghouse electric меморандум. Вартість проєкту становитиме до 30 мільярдів доларів.

Відповідно до домовленостей, компанії спільно будуватимуть енергоблоки Хмельницької АЕС. Спочатку зведуть один пілотний, а потім – ще 4.

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Оборонна угода

Міністри оборони України та США 31 серпня підписали угоду, яка стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь. Таким чином у майбутньому зможуть укладати контракти щодо спільних науково-дослідних та конструкторських робіт в оборонній сфері. Наприклад, в Україні планують впроваджувати передові оборонні технології та модернізувати озброєння й військову техніку, серед іншого і з залученням інвестицій зі США. Зустріч з конгресменами та главою Світового банку

Зеленський зустрівся з представниками Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі. Президент запропонував їм долучитись до втілення Плану трансформації України. Американські політики запевнили у підтримці України.

Крім того, президент провів зустріч з главою Світового банку Девідом Малпассом. Говорили про земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору.



Зустріч Зеленського з главою Світового банку / Фото з твіттеру Зеленського