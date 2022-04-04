Звернення Володимира Зеленського відбулося вже традиційно у відеоформаті, адже український лідер не залишає Україну.

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Буча увійшла в історію воєнних злочинів

4 квітня Володимир Зеленський відвідав звільнені від російської окупації міста. Президент України на власні очі побачив, що російські окупанти робили на нашій землі з українськими людьми.

Назва нашого міста Буча тепер назавжди увійшла в світову історію. В історію воєнних злочинів. В історію винищення людей. Станом на цей час відомо більш ніж про 300 закатованих, розстріляних чи інакше убитих мирних людей в Бучі,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що невинним українцям зв'язували руки за спиною, убивали пострілом в потилицю або в око, убивали просто на вулицях, давили військовою технікою цивільні автівки з людьми, гвалтували жінок і дівчат.

Росія прагне геноциду українського народу

За словами Зеленського, того ж дня, коли світ жахнувся, побачивши тіла убитих в Бучі, на сайті російської державної інформаційної агенції "РІА Новини" була опублікована стаття з обгрунтуванням геноциду українців.

"Її назва доволі красномовна, я цитую: "Що Росія повинна зробити з Україною". І це не просто текст. Це один з доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців", – констатував український лідер.

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У цій статті описується чіткий і прорахований порядок знищення усього, що робить українців українцями та і самих наших людей. Тих, кого не вдасться зламати і підкорити. Сказано, що потрібно провести "деукраїнізацію" і "деєвропеїзацію" України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактично сказано, що загибель якнайбільшого числа наших людей у війні тільки вітається.

Тобто я хочу, щоб ви мене зрозуміли: вони навіть не ховаються. Вони відкрито кажуть про мету вторгнення на територію України. Якби наша армія не вистояла, якби наш народ не піднявся на захист держави, вони зробили б те, що зробили в Бучі – але на всій території України,

– додав Зеленський.

Українській владі відомо про цілеспрямовані вбивства вчителів, вихователів на тимчасово окупованій території та терор проти усіх, кого окупанти розглядали як активістів і людей, пов'язаних з армією. За словами Зеленського, це відбувається з двох причин:

ці люди – неадекватні. Вони втратили будь-який зв'язок з реальністю і готові пожертвувати мільйонами життів для того, щоб втілити свої божевільні ідеї;

у Росії відкрито закликають до геноциду і чому можливі такі злочини окупантів, які всі, весь світ побачили в Бучі, – це впевненість російських топ-посадовців, що європейські лідери не зможуть, що вони будуть слабкими.

"Ми разом маємо зупинити цих неадекватних людей, які звикли до безкарності і тому вирішили, що їм дозволено абсолютно все. Ми разом маємо зупинити тих, хто хоче геноциду в Європі", – закликав Зеленський.

Україна – не остання ціль російської агресії

Як підкреслив президент, кожен з вас розуміє, що Україна – не остання ціль російської агресії. Війська окупантів вперто намагаються обійти наше місто Миколаїв, щоб спробувати захопити Одесу. А від Одеси – один крок – і вже до Молдови.

Зараз саме на території України вирішується доля всієї східної і центральної Європи, Чорноморського регіону. Тому захистити свободу України, захистити свободу українців – це гарантувати безпеку Європі.

Для того, щоб зупинити агресора, потрібно:

позбавити Росію усіх ресурсів, зокрема фінансових і економічних;

ухвалити принципове рішення і закрити порти для російських суден;

зупинити транзит товарів та будь-яку економічну активність з Росією;

обмежити потік грошей за російські енергоносії не має альтернатив.

Також Зеленський наголосив, що кожен політик демократичного світу має захищати необхідність надання Україні всієї потрібної зброї. Бо саме на полі бою вирішується, хто ж вийде переможцем у цій війні – свобода чи тиранія.

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