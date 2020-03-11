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      Володін тимчасово виконує обов’язки голови Київської ОДА: що про нього відомо

      - Читать новость на русском
      Василь Володін виконує обов'язки голови КМДА / koda.gov.ua

      Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Натомість призначив тимчасово виконуючим обов’язки Василя Володіна.

      Відповідні укази №75/2020 та №76/2020 розміщені на сайті президента.

      До речі За опалення у березні в Києві прийдуть платіжки з суттєвою знижкою: деталі

      4 березня Верховна Рада підтримала призначення Олексія Чернишова міністром розвитку громад і територій України. Що про нього відомо – читайте за посиланням.

      Хто такий Василь Володін

      Василь Володін народився 15 квітня 1979 року в селі Корсунка Черкаської області. У 2001 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціальність "Міжнародні відносини").

      Володін розпочав трудову діяльність у 2002 році на посаді менеджера із зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства "Укрфермерпостач". Пізніше у 2003 – 2004 роках віг обіймав посаду заступника директора ТОВ "Торговий дім "Дівіко" та ТОВ "Група компаній "УКРАГРО".

      Про державну службу Володіна:

      – З 2004 до 2006 року працював на державній службі з посади головного спеціаліста відділу з питань оподаткування управління та зовнішньоекономічної діяльності департаменту фінансового законодавства Міністерства юстиції України.

      – З 2006 до 2010 року Володін працював у Держагентстві України з інвестицій та інновацій.

      – У 2010 році Василь Володін став заступником генерального директора держпідприємства "Державна інвестиційна компанія". У 2011 році – заступником голови наглядової ради ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку".

      – З 2012 до 2019 року обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

      Про всі призначення Володимира Зеленського – читайте за посиланням.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Призначення Зеленського Володимир Зеленський КМДА Новини Києва
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