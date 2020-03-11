Володін тимчасово виконує обов’язки голови Київської ОДА: що про нього відомо

Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Натомість призначив тимчасово виконуючим обов’язки Василя Володіна.

Відповідні укази №75/2020 та №76/2020 розміщені на сайті президента.

До речі За опалення у березні в Києві прийдуть платіжки з суттєвою знижкою: деталі

4 березня Верховна Рада підтримала призначення Олексія Чернишова міністром розвитку громад і територій України. Що про нього відомо – читайте за посиланням.

Хто такий Василь Володін

Василь Володін народився 15 квітня 1979 року в селі Корсунка Черкаської області. У 2001 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціальність "Міжнародні відносини").

Володін розпочав трудову діяльність у 2002 році на посаді менеджера із зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства "Укрфермерпостач". Пізніше у 2003 – 2004 роках віг обіймав посаду заступника директора ТОВ "Торговий дім "Дівіко" та ТОВ "Група компаній "УКРАГРО".

Про державну службу Володіна:

– З 2004 до 2006 року працював на державній службі з посади головного спеціаліста відділу з питань оподаткування управління та зовнішньоекономічної діяльності департаменту фінансового законодавства Міністерства юстиції України.

– З 2006 до 2010 року Володін працював у Держагентстві України з інвестицій та інновацій.

– У 2010 році Василь Володін став заступником генерального директора держпідприємства "Державна інвестиційна компанія". У 2011 році – заступником голови наглядової ради ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку".

– З 2012 до 2019 року обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Про всі призначення Володимира Зеленського – читайте за посиланням.