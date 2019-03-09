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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      Волонтери допомагають українській армії з пристроями, які роблять бійцій "невидимими"

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      Вже п'ять років волонтери з Білої Церкви "роблять армійців невидимими". Вони привозять на фронт спеціальні пристрої безшумної стрільби (ПБС). Їх масово не видають у війську, а потреба у таких частинах зброї є.

      Що таке ПБС? Це пристрій безшумної стрільби або, як його називають в кіно, "глушник". Спеціальна система, яка накручується на дуло й значно зменшує звук пострілу та полум'я від нього.

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      Саме такі ПБС не раз рятували життя військовим – ворог не міг їх знайти. 

      Волонтери з Білої церкви виробляють ПБС вже п'ять років. Близько 1,5 тисячі таких глушників поїхали на фронт. Щоправда, волонтери розуміють, що їхній ресурс обмежений. Раді будь-якій допомозі, зокрема, передають креслення небайдужим майстрам.


      Пристрій безшумної стрільби

      В принципі, у нас єдина умова, якщо ви будете виробляти, будь ласка, передавайте безкоштовно, тому що це не заради заробітку,
       – пояснив голова Білоцерківської волонтерської групи Юрій Москаленко.

      За п'ять років виснажливої війни українська армія змінилася. І хоча їжі, одягу вже достатньо. Й досі бракує сучасних гаджетів та розробок, щоби давати відсіч російським окупантам. 

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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