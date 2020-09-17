Змінити представників комісії, які визначатимуть адмінпосади у САП, не реально. Для цього потрібно ще мінімум 226 голосів в парламенті, а також вся попередня процедура має бути скасована.

Ті депутати, які голосували за комісію, всупереч вимогам закону, обіцянкам й умовам співпраці України з міжнародними партнерами – повинні понести відповідальність. Про це заявила виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк в прямому ефірі на 24 каналі.

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Вона зазначила, що має бути відповідальність політична, а також у вигляді скасованих віз для депутатів, які голосували представників комісії. Тому що несправедливо, якщо в результаті голосування Україна втратить безвіз та звичайні громадяни України будуть позбавлені європейського майбутнього.

"Справедливо буде, якщо ці народні депутати, які голосували, втратять можливість відпочивати у Швейцарії, в Іспанії. Втратять можливість вести бізнес з країнами Заходу, США. Тобто вони мають втратити", – зазначила Дарія Каленюк.

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Що відомо про комісію? Верховна Рада на засіданні 17 вересня підтримала проєкт постанови №4104 про визначення представників до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



У Європарламенті заявили, що занепокоєні через голосування "Ради з приводу недосвідчених кандидатів, яким бракує доброчесності для участі у комісії з відбору глави САП".

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