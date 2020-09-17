Представники комісії, які визначатимуть адмінпосади у САП, – це не нові люди. Їх неодноразово вже провалювала Верховна Рада через неможливість пояснити свої статки та відсутності антикорупційного досвіду.

Коли на пряме питання кандидата в комісію питали: "Поясніть, будь ласка, де ви були долучені до боротьби з корупцією чи хоча б теоретично вивчали це питання?". Депутат від "ОПЗЖ" Григорій Мамка говорив, що "це моя викладачка й вона точно не може бути корупціонеркою". Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів народний депутат "Голос" Ярослав Юрчишин.

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"Ви розумієте, який рівень підбору кадрів? Прізвища цих кандидатів взагалі не мають жодного значення, тому що це можна сказати, що "5 Авакових" та "2 Єрмака", – повідомив Ярослав Юрчишин.

Він пояснив, що це комісія, яка не відповідає закону, адже 5 з 7 не мають жодного досвіду в антикорупційній діяльності. Також це команда, яка повністю залежна і сформована в результаті голосування проросійсько-олігархічної більшості.

Нардеп зазначив, що значна частина "Слуги народу" не проголосувала за новий склад комісії. Зате це зробили проросійська "ОПЗЖ" і олігархічні групи "За майбутнє" та "Довіра".

Ми бачимо нову проросійсько-олігархічну коаліцію. Ціль якої розвалити антикорупційні органи, поставивши на позицію керівника САП людину, яка буде блокувати роботу НАБУ,

– розповів Ярослав Юрчишин.

За його словами, це змусить Європейський Союз запустити моніторинговий механізм виконання Україною безвізу, тому що незалежність САП – є однією з умов. Тільки трапиться хоч якась помилка, російські лобісти в Брюсселі почнуть розгляди її під лупою.

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"Якщо це призведе до скасування безвізу, то відбудеться реалізація російського плану. Тому що Україна не матиме до кого звертатися й українці будуть позбавлені Західної перспективи. Трапиться все те, за чим так давно полює Росія", – додав Юрчишин.