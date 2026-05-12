Вони працюють, війна продовжується, – Єрмак пояснив відсутність колег з ОП у суді

У вівторок, 12 травня, ВАКС розглянув питання щодо обрання запобіжного заходу екскерівнику ОП Андрію Єрмаку. Водночас у залі суду були відсутні його колишні колеги з ОП.

Після судового засідання Андрій Єрмак пояснив, чому так сталось, передає Суспільне.

Чому ніхто з ОП не підтримав Єрмака на суді?

За словами Єрмака, відсутність представників Офісу Президента у суді є цілком логічним явищем, оскільки в умовах війни вони продовжують виконувати свої робочі обов'язки.

Вони працюють, війна продовжується і, повірте, сьогодні ситуація залишається складною,

– наголосив Єрмак.

Колишній керівник ОП також відзначив роботу президента та українських захисників, які працюють задля наближення завершення війни.

Водночас Андрій Єрмак зазначив, що щотижня відвідує фронт протягом останніх п'яти місяців. За його словами, ситуація на багатьох напрямках стабілізувалась, однак так зване перемир'я завершилось, тож бойові дії продовжуються. Єрмак наголосив, що Україна потребує справедливого миру.

Важливо! Нагадаємо, Андрій Єрмак залишив посаду очільника ОП 28 листопада 2025 року. Після гучних заяв про подальшу службу в ЗСУ, Єрмак на фронт не пішов. Натомість 23 січня він відновив свою адвокатську діяльність. Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець у коментарі 24 Каналу припустила, що таким чином ексголова ОП прагне захистити себе під час майбутніх дій проти себе.

У чому підозрюють Андрія Єрмака?

Екскерівника Офісу Президента підозрюють у причетності до схеми із легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Єрмаку інкримінують частину 3 статті 209 Кримінального кодексу України – відмивання майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою або в особливо великому розмірі. Покарання передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

З плівок, опублікованих НАБУ та САП стало відомо, елітним будівництвом у Козині, що під Києвом займався проєкт "Династія". На ділянках товариства було побудовано 4 приватні маєтки. Витрати на їхнє будівництво для приховування реальних власників називали R4, R3, R2, та R1. Також є ще R0 – ця резиденція мала стати спільною – зі спа, басейном і спортивною залою.

Вартість будівництва одного маєтку становила близько 2 мільйонів доларів США.

Фінансування проєкту почалось ще влітку 2021 року, втім після початку повномасштабної війни будівництво стало активнішим – робочі працювали у декілька змін зранку й до вечора.

Фактичні масштаби будівництва не відповідали задекларованим обсягам фінансування. Тож у 2024 році фігуранти справи почали шукати шляхи, як легалізувати гроші, витрачені на резиденцію "Династія" й отримані злочинним шляхом.