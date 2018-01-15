"Вонючие дыры": новый скандал Трампа

2018 год едва успел начаться, как президент США Дональд Трамп тут же отколол номер в своем фирменном стиле! На заседании с сенаторами по проблемам миграции в Белом доме он обидел множество африканцев, а заодно – жителей Гаити – островного государства в Карибском море.

"Вонючие дыры" Трампа

Рассуждая о том, что США не нужны иммигранты из африканских стран и Гаити, Трамп назвал их "вонючими дырами", чем серьезно удивил всех присутствовавших.

По его словам, мигрантов надо привлекать из стран вроде Норвегии, а вовсе не из Африки и Центральной Америки. Сенаторы-демократы, которые присутствовали на встрече, тут же рассказали прессе о президентской характеристике африканских. Начался серьезный международный скандал.

Справедливости ради, надо сказать, что некоторые страны Африки действительно живут так себе. Взять, например, Южный Судан. Там десятилетиями не прекращается гражданская война, люди постоянно страдают от голода и эпидемий. Экономики, медицины и образования там практически нет, зато есть рабство, массовые убийства, изнасилования и использование детей в качестве солдат.

Жить там настолько плохо, что жители Южного Судана миллионами бегут со своей родины куда глаза глядят, лишь бы подальше. "Вонючая дыра" - это, можно сказать, не такое уж далекое от истины определение.

Тем не менее, надо понимать, что президент США все-таки должен подбирать слова, когда говорит о других частях мира. В конечном итоге, ему по должности полагается быть чуть более дипломатичным, чем простым людям.

В ООН Трампа обвинили в расизме и потребовали извинений, но тот и бровью не повел. Вместо этого президент объявил, что словосочетание "вонючие дыры" он не упоминал, хотя и довольно жестко высказывался насчет упомянутых стран. Кроме того, он объявил, что является наименьшим расистом на планете.

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Тут две возможности: либо у трех сенаторов-демократов на совещании в Белом доме одновременно случилась слуховая галлюцинация, либо Трамп все-таки брякнул что-то такое, но сейчас пытается сгладить последствия. Кстати, почти сразу после этого совещания в Белом доме стало известно, что адвокаты Трампа выплатили 130 тысяч долларов малоизвестной у нас актрисе Стефани Клиффордс.

Под псевдонимом Stormy Daniels эта дама известна в мире фильмов о любви – для взрослых. По данным The Wall Street Journal, невообразимые глубины и вершины таланта Клиффрдс пленили Трампа в 2006 году – уже после женитьбы на его нынешней супруге.

Деньги, по этой информации, были выплачены за молчание актрисы о связи с Трампом, причем выплата была осуществлена в 2016 году – в разгар президентской кампании.

В Белом доме уже привычно объявили, что эта информация не соответствует действительности, но The Wall Street Journal я лично верю намного больше – это, пожалуй, самая честная и щепетильная газета в США.

В любом случае, Дональд Трамп, видимо, продолжит нас удивлять своими фокусами и в 2018 году. В этом смысле он просто неистощим!

Главные космические запуски года

2018 год обещает стать невероятно насыщенным в плане освоения космоса. Я решил рассказать о нескольких научных миссиях, которые обещают стать самыми интересными.

Первый из таких запусков должен состояться уже в ближайшие недели: компания SpaceX осуществит испытательный пуск тяжелой ракеты Falcon Heavy, которая отправит к Марсу личный автомобиль Илона Маска. Подробно об этой миссии я говорил в одной из недавних программ.

Сейчас лишь скажу, в случае успеха, у Земли появится самая мощная из действующих на данный момент ракета. Это откроет возможность для ускоренного освоения, как околоземного пространства, так и дальнего космоса.

В частности, в середине года именно на такой ракете Маск собирается отправить к Луне сразу двух космических туристов. Планируется, что они впервые за десятки лет облетят Луну по орбите, а потом вернутся назад.

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Луна – это вообще хит сезона. В 2018 году свои исследовательские зонды туда собираются отправить Китай, Япония и Индия. Китайская станция Чанъэ-4, состоящая из спускаемого модуля и лунохода, будет работать на обратной стороне Луны, чего ранее в истории еще не было. Там же китайцы развернут радиотелескоп.

Индийская программа Чандраян-2 состоит из трех частей: орбитального зонда (он останется на орбите Луны, откуда будет ее фотографировать и создавать трехмерную карту). Вторая часть – спускаемый стационарный модуль. Он займется изучением состава лунного грунта, ну а третья – это еще один луноход. Он, видимо, будет искать там лед.

Японцы планируют в этом году отправить на Луну зонд SLIM. С его помощью японцы отработают прилунение невероятной точности, а также изучат недра нашего спутника. Для этого на зонде будет стоять специальные сейсмические детекторы. Грубо говоря, SLIM будет громко топать ногой, а потом вслушиваться в эхо, создавая карту недр Луны.

Но не Луной единой. В 2018 году НАСА собирается отправить исследовательский зонд "Паркер" прямо к Солнцу. Сейчас мы до смешного мало знаем о нашей звезде. Например, температура ее поверхности – около шести тысяч градусов Цельсия. А вот солнечная корона – его "атмосфера" - разогрета до миллионов градусов. Как так выходит, мы не понимаем.

"Паркер" поможет ликвидировать этот пробел. Его создатели говорят, что если все будет хорошо, то в первые годы его работы мы узнаем о Солнце больше, чем за всю предыдущую историю человечества.

Еще одна важная миссия называется Tess. Это специальный орбитальный телескоп, заточенный специально для поиска планет вне нашей солнечной системы. Ожидается, что он обнаружит сотни новых миров, включая и те, где возможна жизнь. Интересно, что миры эти он будет искать неподалеку от Земли – с прицелом на то, что когда-нибудь мы сможем туда отправиться.

Ну и еще одна интересная миссия 2018 года называется BepiColombo. Ее автором стало европейское космическое агентство EASA. Она отправится на планету, которая незаслуженно обделена у нас вниманием – Меркурий. Если о Марсе и даже Венере говорят довольно много, то самую ближнюю к Солнцу планету все время все забывают. Строго говоря, мы о ней почти ничего не знаем.

Европейский аппарат по прилете на Меркурий разделится на две части, каждая из которых выйдет на орбиту этой планеты. Ожидается, что вместе они смогут раскрыть множество тайн Меркурия – из чего он состоит, откуда берется его магнитное поле и как он взаимодействует с солнцем. Кроме того, ученые ожидают найти там залежи льда, который может пригодиться для строительства там исследовательской базы в будущем.

Правда, данные от BepiColombo начнут поступать не ранее 2025 года. Траектория движения этого зонда очень сложная, поэтому его полет и займет практически семь лет.

Как бы то ни было, в 2018 году нас ожидает множество крайне интересных открытий в космосе. Будем ждать с нетерпением!