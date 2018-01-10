Эффект бумеранга: как иранская власть сама на себя навела беду

Первым делом хочу поздравить вас с прошедшими праздниками и наступающим Старым новым годом. У меня почему-то сбываются желания, которые я загадываю именно на Старый новый год, поэтому веселье еще не закончено.

Но пока весь мир, веселясь и радуясь, гремел пробками от шампанского и фейерверками, в Исламской республике Иран звучали совсем другие взрывы. Там местные жители вышли на массовые и довольно активные протесты против власти.

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Очень умные международные обозреватели, политики и дипломаты без отрыва от оливье и стаканов пытались дать оценку этим событиям. И, как мне кажется, работая в столь экстремальных условиях, почти все они ошиблись. Сейчас поясню, но сначала скажу, чем не были эти протесты.

Первое. Это не был зловещий заговор иностранных спецслужб против лояльного иранского народа, обожающего свою власть. Местные власти и Россия считают, что дело было именно так, но нет. Никаких иностранных заговоров.

Второе. Это не был массовый и единый порыв свободолюбивого иранского народа, захотевшего скинуть зловещую диктатуру проклятых аятолл. Так часто говорят на Западе, но тоже нет.



Недовольные люди в Иране вышли на улицы

А было там вот что. За власть внутри Ирана сцепились две соперничающие группировки. Одна из них пыталась протестами напугать другую, но в результате пострадала сама. В Иране уже много лет продолжается экономический кризис. Частично он вызван международными санкциями, но главная проблема – это ужасная неэффективность местной экономики. Все самые прибыльные предприятия и целые отрасли там принадлежат местным олигархам: либо высшему духовенству, либо его сторожевым псам – генералам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Из-за этого конкуренция блокируется, цены завышены, производительность труда минимальная.

Частному бизнесмену в этих условиях пробиться к успеху просто нереально. Любому, кто высовывается, тут же обламывают рога (часто вместе с головой), бизнес отбирают, а наглеца – сажают.

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Частичное снятие международных санкций в 2015-2016 годах заметного облегчения ситуации не принесло. Экономику надо было спасать.

Президент-реформатор Хасан Рухани пошел на непопулярные реформы: он ввел меры жесткой бюджетной экономии, сократил субсидии для бедных, частично отпустил цены на еду и топливо.

Инфляция тут же сократилась. Средний класс в Тегеране немного ожил и даже повысилась бизнес-активность. Но в целом по стране бедные жили все беднее, а богатые – все богаче.

Чтобы снизить критику в свой адрес, во время принятия бюджета в конце прошлого года Рухани впервые в истории страны опубликовал ранее секретные данные. Он рассказал, сколько денег идет на содержание религиозных учреждений и аятолл, а также на КСИР, который охраняет их власть и богатства.



Президент Ирана – Хасан Рухани

Выяснилось, что только Корпус стражей обходится Ирану в 8 миллиардов долларов ежегодно, а аятоллы не только не платят налогов, но и ежегодно получают миллиарды из государственной казны.

Забавная деталь: из документов следовало, что богообразные старцы в чалмах на самом деле не только молятся за народ, но и активно его обдирают, пачками создавая финансовые пирамиды.

Религиозные консерваторы задохнулись от такой наглости. Они десятилетиями внушали пастве, что без них страна развалится, что враги нападут, что только их молитвами Иран и существует. А тут выяснилось, что это просто жулики, которые сидят на шее у народа, грабят его и ни черта не производят.

Тут-то и началось. В самом консервативном городе страны – Мешхеде – по призыву имамов на улицы вышли тысячи людей. Они обвинили президента в очередном повышении цен, в неспособности управлять экономикой и даже в банкротстве финансовых пирамид. Большинство протестующих составляли самые бедные и необразованные иранцы, которые при этом – самые религиозные. Их лозунгом, естественно, стали слова "Смерть Рухани!". Духовенство и генералы КСИР были довольны: у них представился шанс убрать президента-реформатора руками народа, оставаясь как бы в стороне.

Но протесты, которые сначала никто не разгонял, тут же распространились по всей стране и полностью вышли из-под контроля. Участники митингов моментально начали требовать распустить прожорливый КСИР, вывести войска из Сирии, прекратить финансирование аятолл. Зазвучал даже лозунг "Смерть диктатору!". А это – уже очень серьезно. (Имеется в виду верховный лидер Ирана великий аятолла Али Хаменеи – главный религиозный консерватор в стране).



Верховный лидер Ирана – аятолла Али Хаменеи

Ненависть к Рухани не исчезла, но отошла на второй план, поскольку он все-таки в стране не главный. Верховный лидер намного важнее.

Проще говоря, группировка консерваторов решила снести президента-реформатора направленным взрывом народного гнева. Но взрыв оказался намного мощнее, чем планировалось, а его направление пошло во все стороны.

Бедные, голодные и озлобленные демонстранты начали громить все подряд – и государственные учреждения, и базы Корпуса стражей, и просто кафе и магазины. Либерализм со стороны властей закончился – митингующих стали бить и сажать, двадцать с лишним людей были убиты. Верховный лидер, который тихо радовался, глядя на эту заваруху, вдруг перепугался и объявил, что беспорядки – это иностранный заговор.

Тут очень важно отметить одно обстоятельство. Тегеранский образованный средний класс, который традиционно является мотором всех протестов, на этот раз отсиживался дома. Эти люди с большим подозрением отнеслись к бунту провинциальной бедноты, которая крушила все подряд. Они-то сразу поняли, кто и что стоит за этими событиями.

Тем не менее, иранским властям надо было как-то давить протесты. Задача была не из простых – люмпен разбушевался не на шутку. Однако тут аятоллам пришла помощь откуда не ждали.

Президент США Дональд Трамп, как всегда в Twitter, объявил о своей полной поддержке протестов. Его примеру последовал и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который даже записал восторженное видеообращение к иранскому народу на фарси. Смысл обоих обращений был такой: "Бунтуйте, дорогие! Сносите режим, США и Израиль с вами!".

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Это произвело эффект, обратный ожидаемому. Дело в том, что религиозная иранская беднота – это те самые люди, которые десятилетиями с удовольствием ходили на митинги, где с пеной у рта кричали "Смерть США!" и "Смерть сионизму!". И тут – на те, выясняется: родной великий аятолла против них, президент – тоже, средний класс – тоже, а единственные, кто за – это "великий сатана" США и его младший брат – Израиль. Ну, это как если бы антиправительственные протесты в Украине с энтузиазмом поддержали Путин и Захарченко. Это был страшный удар по уличному движению.

После него желающих митинговать стало намного меньше. Люди в полном недоумении и унынии разошлись по домам. Акции протеста моментально тихо закончились.

Но сейчас в Иране начинается куда более увлекательный политический процесс. Атака консерваторов на президента-реформиста была отбита. Теперь он может перейти в контрнаступление и продавить еще более глубокие экономические и политические реформы. Эсли у него получится, то у Ирана появится какая-то надежда на либерализацию, оживление бизнеса и рост богатства граждан. Но просто это не будет: религиозные консерваторы будут сопротивляться изо всех сил – до последнего иранца.

Космический Новый год

Американская компания SpaceX начала год с запуска очередной ракеты Falcon9 с секретным военным спутником на борту. И тут произошла какая-то темная история. Ракета взлетела в нормальном режиме, штатно вернулась на Землю. Миссия "Зума", как ее назвали, была объявлена успешной.

Но!

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Согласно данным американских станций слежения, новых спутников после этого запуска на орбите Земли не появилось. Соответственно, он, скорее всего, рухнул в океан. Поскольку запуск был секретным, никто ситуацию толком не комментирует. Военные отправляют журналистов в SpaceX. Там лишь заявляют, что их часть работы была выполнена в штатном режиме.

Я предполагаю, что дело там вот в чем: ракета взлетела нормально, первая ступень приземлилась для повторного использования. Вторая ступень вывела спутник на заданную орбиту, но там он не сумел отделиться и продолжить путь. В результате вторая ступень вместе с грузом упала в океан.

Сейчас самое интересное вот что: кто именно виноват в неисправности – SpaceX либо те, кто строил сам спутник? Сейчас однозначного ответа на этот вопрос нет.

Но в любом случае, даже провал миссии – это тоже опыт. Его, безусловно, тщательно изучат и сделают так, чтобы подобная ситуация больше не повторялась.

Одновременно с этим компания Илона Маска заканчивает приготовления к первому запуску тяжелой ракеты Falcon Heavy, которая станет самой мощной из ныне используемых. По сути, это три Falcon9, соединенных вместе. Она уже установлена на стартовом столе космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Ожидается, что ее попытаются запустить до конца января. Напомню, она отправит на Марс личный автомобиль Илона Маска – Tesla Roadster, который будет транслировать в космос песню Дэвида Боуи Space Oddity.

Илон Маск говорит, что создать эту ракету оказалось намного сложнее, чем он планировал, поэтому успех вовсе не гарантирован. Намекая на возможный взрыв, он сказал, что зрелище в любом случае будет "невероятным".

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Я все же надеюсь, что все пройдет как надо, и никаких поломок на этот раз не произойдет. Кстати, я думаю, что в не очень далеком будущем найдутся люди, которые попытаются выловить в космосе эту самую Tesla. Почти не сомневаюсь, что ее потом можно будет продать на аукционе за бешеные деньги. Это, думаю, будет очень неплохой мотив для нынешней молодежи заняться космонавтикой. Ловля автомобилей у других планет – это, к тому же, просто интересно!

В общем, ждем с нетерпением этого запуска!