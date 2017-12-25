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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Чего следует ожидать от непредсказуемой Каталонии и что может сделать ей Испания

Безумный мир 20:00, 25 грудня 259 Читать новость на русском

21 декабря жители Каталонии снова проголосовали за независимость своего региона от Испании. На этот раз это был не подпольный референдум, который в мире так никто и не признал, а вполне официальные парламентские выборы.

Убедительную победу на них одержал блок партий, выступающих за создание собственной Каталонской республики и прощание с Испанским королевством.

Партия премьер-министра Испании Мариано Рахоя, который больше других ненавидит любые упоминания о каталонской независимости, полностью провалилась. В новом составе парламента у нее будет всего три мандата из 135.

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При этом неожиданно хорошо выступила юнионистская партия "Граждане", занявшая первое место. В Каталонии ее возглавляет Инес Арримадас – женщина, которую в Испании регулярно называют самым красивым политиком, а в самой Каталонии величают "принцесса Зло". Дело в том, что она просто терпеть не может Каталонию.

Сама она не каталонка, а понаехавшая из провинции Саламанка. Партийное руководство ее специально отправило в Барселону, чтобы давить любые проявления самостоятельности и свободомыслия.

Инес Арримадас
Инес Арримадас

Арримадас была главной сторонницей силового подавления октябрьского референдума, когда полиция избила сотни людей, отправив многих из них по больницам.

Она горячо поддержала политические репрессии против сторонников независимости.

Вообще, в Барселоне – именно она стала самым активным исполнителем злой воли монархии. Отсюда, в общем, и ее прозвище.

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За Аррмимадас и ее партию, в основном, голосуют тоже не коренные каталонцы, а этнические испанцы, которых массово переселяли в Каталонию из других регионов Испании во времена диктатора Франко.

Это, как правило, люди без особого образования – рабочие на заводах, водители автобусов, продавцы в магазинах и так далее. Они так и не выучили каталанского языка, и вообще не понимают, чего хотят эти непонятные каталонцы. Именно они и голосуют за "Принцессу Зло".

Интересно, что противостоит ей "каталонский Шрек", как его называют – Ориол Жункерас. Это не самый красивый человек на свете, косноязычный, медленный и неуклюжий. При этом он, наверное, самый принципиальный политик во всей Испании. Даже его враги признают, что он кристально честный и полностью чуждый коррупции в любом ее проявлении.

Ориол Жункерас
Ориол Жункерас

Но, как полагается в сказочном королевстве со злым королем, Шрека посадили в тюрьму. Он там находится и сейчас. Испанцы очень боялись, что он сумеет поднять всю Каталонию против монархии, поэтому заранее отправили его за решетку. А прямо перед выборами – еще и в карцер усадили, чтобы лишить его всякой связи с внешним миром.

Сам король Филип VI, кстати, на Рождество выступил с обращением к своим подданным. Он призвал каталонцев стремиться к миру и единству с Испанией, объявил, что испанцы и каталонцы – это "один народ" ну и так далее. Никаких ошибок Мадрида он не признал, а вину за кризис возложил на всяких редисок–раскольников в самой Каталонии – вроде Шрека–Жункераса.

Филип VI
Филип VI

Думаю, каталонцам очень забавно было смотреть, как король, который никогда не участвовал в выборах, чья семья погрязла в скандалах и коррупции, учил демократии абсолютно честного политика, которого испанцы отправили в тюрьму за политические убеждения.

Впрочем, сейчас самое важное – это что будет далее. Поскольку каталонцы сохранили за собой большинство мест в парламенте, они обязательно продолжат борьбу за отделение от Испании. Какие формы приобретет эта борьба, сейчас точно никто не скажет, но я попробую сделать прогноз.

После этих выборов Испания будет вынуждена пойти на переговоры с каталонцами.

Единственное, на что согласится Барселона – это проведение официального, демократического и международно–признанного референдума о независимости.

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Конечно, испанцы сначала будут стараться заболтать это требование, попытаются навязать какой–то якобы компромиссный вариант. Но после своей победы каталонцы смогут давить на Мадрид намного сильнее.

Если переговоры закончатся ничем, то каталонцы могут еще раз подтвердить декларацию о независимости. И тогда Испании придется снова пускать в ход свою инквизицию. Сейчас уже всем понятно: от идеи отделения каталонцы не откажутся. Остановить их можно либо массовыми репрессиями, либо референдумом.

Второй вариант кажется намного более вероятным.

Навальный идет в президенты

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный 24 декабря выдвинулся в президенты РФ. Его выдвижение состоялось в 20 городах России – люди, в основном, собирались на улицах и площадях, поскольку помещение для оппозиции снять там невозможно.

Алексей Навальный
Алексей Навальный

Сам Навальный выдвигался в президенты в Москве, причем тоже в довольно необычном месте – на пляже в Серебряном бору. Для этого там раскинули громадный шатер, в котором уместилась почти тысяча человек – его соратники, просто сторонники и, конечно, журналисты.

Все мероприятие было сделано в классических американских традициях. Кандидат вышел на сцену в сопровождении своей семьи и друзей, его сторонники держали в руках агитационные плакатики и скандировали "На–валь–ный!" А в конце его выступления с потолка посыпались разноцветные конфетти в цветах российского флага.

Я видел великое множество выступлений самых разных кандидатов в президенты США. Если бы я не знал, что Навальный – россиянин, по подумал бы, что это какой-то американский демократ или республиканец. Стилистика была точно такой же.

Вообще, Навальный всю свою кампанию вел именно как американец – он колесил по всей России, выступая перед избирателями в самых неожиданных местах. Но, конечно, ему было намного сложнее, чем любому кандидату в США.

Его то и дело арестовывали, сажали в тюрьму, власти мешали проводить встречи с людьми, а какие–то бандиты почти лишили его зрения, облив зеленкой, смешанной с кислотой. Тем не менее Навальный все же добился внушительной популярности, собрал необходимые подписи и провел этот вот съезд на пляже, где его и выдвинули в президенты.

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Однако шансов на победу у него все равно мало. И не потому, что он не слишком популярный. Дело в том, что Владимир Путин уже пообещал не допустить к участию самого опасного своего конкурента.

На недавней пресс–конференции Путин честно сказал, что боится Навального, так как тот – как "тысяча Саакашвили".

Пресс–конференция Путина
Пресс-конференция Путина

А бывший грузинский президент – это чистое зло в глазах российского диктатора.

В общем, несмотря на все старания Навального, выборы пройдут мимо него. Для оппозиционера, кстати, это не так уж и плохо. Теперь он сможет стать в позу и объявить выборы недействительными.

На самом деле, он уже призвал всех россиян бойкотировать голосование, если его не допустят к участию. Я думаю, что многие в этом случае на участки действительно не пойдут. Явка упадет, а ее увеличение – это официальная задача Кремля.

Но самое интересное может начаться после 18 марта – дня голосования. Я не исключаю, что в России начнутся митинги протеста против фальшивого голосования при очередной узурпации власти Владимиром Путиным.

Удивительный Илон Маск

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск на этой неделе сумел удивить человечество сразу несколько раз. Сначала запуск его ракеты Falcon9 произвел настоящий фурор на Западном побережье США. Время старта было подобрано так, что полет ракеты видели миллионы людей. И это было просто невероятное шоу.

Запуск ракеты Falcon9
Запуск ракеты Falcon9

Многие даже начали звонить в полицию, считая, что видят инопланетян или северокорейскую ядерную ракету. Я в который раз убедился, что наука и исследования космоса – это не только интересно, но и очень красиво.

Ну а второе – это подготовка к первому в истории запуску тяжелой ракеты Falcon Heavy, состоящей из трех девятых Фэлконов.

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На днях Маск показал, что ракета уже собрана и находится в ангаре космодрома на мысе Канаверал. Как обещал глава SpaceX, она будет запущена в январе. Поскольку старт ее много раз откладывался, то многие уже не верили, что она полетит. Но нет – все готово.

Но и это еще не все. История, которая начиналась, как шутка, получила развитие.

Falcon Heavy действительно полетит на Марс. Причем она должна доставить на орбиту этой планеты автомобиль Tesla. Маск уже показал, как машина будет размещена в обтекателе ракеты.

Напомню, что на орбите Марса она будет транслировать в бесконечность песню Дэвида Боуи Space Oddity. Обычно для первых ракетных испытаний в качестве груза используют бетонные блоки, но Маск сказал, что это "скучно", поэтому на Марс и отправится его собственный автомобиль.

Очень надеюсь, что все пройдет идеально, и примерно через полгода машина выйдет на орбиту Красной планеты. Это было бы идеальным началом 2018 года в смысле освоения космоса.

Автор: Іван Яковина
Теги: Володимир Путін Олексій Навальний Вибори в Росії 2018 Безумный мир Каталонія Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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