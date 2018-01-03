Какими событиями запомнились Европа и Россия в 2017 году

В итоговом выпуске программы "Безумный мир" – о том, что было интересного в 2017 году у наших ближайших соседей – в Европе и России.

Январь

В Австрии приняли закон, запрещающий ношение в общественных местах никаба и бурки – традиционных женских нарядов, полностью скрывающих лицо.

Правящая коалиция обсуждает еще более строгие правила для государственных чиновников: им хотят запретить открыто носить какие-либо символы своей религиозной принадлежность.

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Февраль

Очень интересной информацией поделился Фабрис Леггери – глава пограничной службы Евросоюза Frontex. По его словам, неправительственные организации, помогающие спасать в море беженцев, плывущих из Африки на утлых лодчонках, своими действиями активно поддерживают бизнес преступных организаций, занимающихся переправкой людей из Ливии в Италию.

Зная, что НКО так или иначе спасут людей в море, преступники отправляют беженцев в путь на совершенно непригодных для этого лодках. Причем поток желающих постоянно растет: беженцы и сами уже не особо опасаются выходить в море, так как уверены, что им помогут.

Март

Российский Фонд борьбы с коррупцией опубликовал в интернете фильм-расследование о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве и его гигантских капиталах. Выяснилось, что Медведев – большой любитель элитной недвижимости. Он обладатель многочисленных поместий, шикарных яхт и даже виноградников в итальянской Тоскане. Всего он набрал взяток на десятки (Или сотни? Я со счету сбился…) миллиардов рублей.

Расследование ФБК "Он вам не Димон"

В Европе одним из первых своих решений на саммите стран Евросоюза решили переутвердить Дональда Туска председателем Европейского Совета – на второй срок. Вроде бы все "за", никаких проблем. Но! Нашлась одна страна, которая пригрозила наложить вето на вообще все решения саммита, если Туск сохранит свою должность. Как ни странно, ею оказалась Польша – родина всеми уважаемого главы Евросовета.

Ее нынешнему "скрепному" правительству либерал Туск нравится примерно так же, как лихорадка Эбола. Интересно, что Ангела Меркель, а за нею и все остальные сказали, что шантаж Варшавы не пройдет. Туска все-таки переназначили на занимаемый пост.

В марте шотландцы вновь заговорили о независимости. Премьер-министерка этой части Великобритании Никола Стерджен сказала, что будет готовить референдум о выходе из состава страны на 2018 или 2019 год. Таким образом она отреагировала на намерение Лондона начать процедуру выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

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Апрель

Министерство юстиции РФ внесло в список (довольно смешной, кстати) "экстремистских материалов" фотожабу с накрашенным Путиным – "плакат с изображением человека, похожего на президента РФ Владимира Путина, на лице которого макияж".

Фотожаба с Путиным

Премьер-министерка Великобритании Терезы Мэй решила провести досрочные парламентские выборы. Глава британского правительства не раз клялась, что досрочного голосования не будет. Как выяснилось, соврала.

После невероятного успеха фильма "Он вам не Димон" рейтинг Навального быстро пошел вгору. В апреле, безо всякой агитации, по России он достигал 10%; больше только у Путина. Так вот, Кремль не выдержал и сделал ответный залп. В интернете появился ролик "Гитлер 1945/Навальный 2018 – Можем повторить", в котором лидера российской оппозиции приравнивают к нацистскому фюреру, называют "потомком полицаев" и почему-то демонстрируют его в образе экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки.

Во Франции прошел первый тур выборов президента. Победителями стали центрист Эммануэль Макрон и ультраправая Марин ле Пен. Все наблюдатели объявили, что теперь Макрон уж точно станет президентом.

Май

В России тем временем назревал серьезный скандал. Лидеру местной оппозиции Алексею Навальному плеснули в лицо какой-то едкой жидкостью, после чего его правый глаз практически ослеп. В этом нападении оппозиционер обвинил Кремль и своими силами установил нападавших – ими оказались боевики прокремлевского движения SERB, которые сбежали в РФ из Украины.

Навальному плеснули в лицо едкой жидкостью

В Манчестере исламисты совершили теракт. Его жертвами стали 22 человека, и еще 59 были госпитализированы. Ответственность взяло на себя "Исламское государство", которое, видимо, и завербовало смертника. Тут очень важно время атаки. Она произошла прямо перед парламентскими выборами.

На саммите G7 Дональд Трамп показал себя в самом негативном свете – не союзником, а оппонентом прочих индустриально развитых стран Запада, что вызвало резкую реакцию Ангелы Меркель. Она заявила, что Европа больше не может всецело полагаться США и просто обязана взять свою судьбу в собственные руки. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль тут же объявил, что Трамп "ослабляет Запад". А лидер оппозиционных социал-демократов Мартин Шульц обвинил президента США в "разрушении западных ценностей" и выразил надежду, что найдется человек, который "сумеет выступить" против него.

Июнь

В Лондоне произошел очередной теракт. Трое боевиков сначала стали давить прохожих на Лондонском мосту своей машиной, а потом вылезли из нее и начали резать и рубить людей ножами и топором. Семь человек были убиты, десятки – ранены. Полиция нападавших застрелила, но радости от этого никто не испытал. Британцы совершенно справедливо возмущены тем обстоятельством, что у них в стране теракты происходят чаще, чем в Багдаде.

Теракт в Лондоне

Почти сразу в Великобритании прошли выборых в парамент. По их итогам правящие консерваторы лишились 12 мест, получив 318 мандатов, лейбористы увеличили свое представительство до 261 места (+31 мандат). Остальные из общих 650 мест заняли независимые кандидаты, а также представители мелких и локальных партий. Премьерка Тереза Мэй, рассчитывавшая на блестящий триумф, потерпела сокрушительное поражение.

В РФ 12 июня прошла новая серия массовых антипутинских митингов. Марши прошли в 200 городах, а участие в них приняло рекордное число людей. В Омске и Новосибирске – больше пяти тысяч, по несколько тысяч в Красноярске, Пензе, Барнауле, Екатеринбурге. В Питере, по разным оценкам было 10-15 тысяч, в Москве 20-30 тысяч. В общем, антиправительственное движение растет.

Июнь ознаменовался большим успехом для президента Франции Эммануэля Макрона. Его партия "Вперед" вместе с союзниками получила на парламентских выборах две трети мест в Национальном собрании. Это полностью развязало Макрону руки при проведении давно перезревших реформ в социальной сфере и экономике. Правда, почти неограниченная власть означает такую же ответственность.

Июль

США и ЕС оказались на пороге весьма масштабной торговой войны. Во время саммита Трамп пригрозил ввести запретительные пошлины на импорт стали из Европы. Европейцы тут же пообещали в качестве ответной меры прекратить импорт американского виски в ЕС. Оставить сотни миллионов европейцев без бурбона – это, конечно, зверство, на которое способны только безжалостные еврочиновники.

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Польша чем дальше, тем увереннее идет по пути авторитарных государств, неспеша сворачивающих либеральные свободы и принципы демократического устройства государства. Местный парламент принял закон, который фактически устанавливает контроль правительства над назначением и продвижением судей по службе. Сразу три бывших президента Польши – Лех Валенса, Алесандр Квасьневский и Бронислав Коморовский – предупредили соглаждан именно об этом.

После этого поляки стали массово выходить на протесты. Благодаря митингам авторитарная судебная реформа была на время остановлена, но сейчас она снова возобновляется.

Протесты в Польше против авторитарной судебной реформы

Август

Эммануэль Макрон оказался довольно посредственным лидером. Всего за пару месяцев президентства его рейтинг обвалился до 36% и продолжает снижаться. У самого непопулярного президента во французской истории – Франсуа Олланда – в это время рейтинг был около 56%, а у Николя Саркози – 66%.

В Барселоне произошел страшный теракт. В толпу людей, гуляющих по главной туристической улице города, на огромной скорости врезался микроавтобус. На месте погибли 13 человек, десятки были ранены. Теракты с применением автомобилей-таранов стали уже настоящим мейнстримом. Предотвратить их совершенно невозможно.

Сентябрь

В Каталонии местный парламент принял закон о проведении референдума о независимости испанского региона. Голосование назначили на 1 октября.

Международные банды, занимающиеся переправкой людей на Запад, осваивают новые пути контрабанды. После прикрытия традиционных – через Средиземное море в Италию и через Эгейское в Грецию – они открыли для себя Черное море. Беженцев и мигрантов сажают на суда в Турции и по Черному морю везут в Румынию, откуда те разбредаются по всему Евросоюзу. Поскольку румыны уже требуют от ЕС помощи в охране морских границ, скоро, видимо, и эта лавочка прикроется. Тогда для беженцев остается один путь на Запад – через Украину.

Испания начала массированное наступление на каталонский референдум о независимости. По всей Каталонии прошли обыски, задержания и аресты местных чиновников и избранных лидеров, поддержавших идею независимости. Мэрам городов, собравшимся проводить голосование, пригрозили уголовным преследованием, их стали целыми группами тягать на допросы.

После референдума по всей Каталонии прошли обыски

Ангела Меркель отругала Трампа за его намерение разорвать иранскую ядерную сделку и ударить по Северной Корее. По ее словам, военного решения у этих конфликтов нет и быть не может, поэтому действовать надо исключительно дипломатическими методами.

24 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. Ультралевые и ультраправые добились рекордного для себя результата, социал-демократы скатились до худших показателей в своей истории, правоцентристы Меркель победили, но выступили очень слабо. В парламент также прошли "зеленые" и либералы. Именно с ними Меркель начала переговоры о формировании коалиции, которые не дали результата и по сей день.

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Октябрь

Первое событие октября – это референдум в Каталонии. После подсчета голосов, отданных на референдуме, выяснилось, что 90% тех, кто принял участие в голосовании, высказались за независимость. В Испании начался крупнейший в ее современной истории политический кризис, который будет тянуться еще очень долго.

В Австрии на парламентских выборах победила правая "Народная партия", которая сформировала коалицию с ультраправой "Партией свободы". Это правительство стало одним из самых правых в ЕС – типа венгерского или польского.

Местные власти уже анонсировали жесткие меры против мигрантов всех мастей. Новых пускать в страну не будут, а старых – прогонят. Канцлером стал 31-летний лидер "Народной партии" Себастьян Курц. Он является сторонником "гибкого подхода" в отношениях с РФ: говорит, что к Москве надо применять "не только санкции, но и стимулы". В общем, хочет торговать.

Ноябрь

В ноябре Испания пересажала лидеров каталонского движения за независимость и объявила в розыск тех, кто успел вовремя уехать. Кроме того, Мадрид ввел к Каталонии прямое правление из центра и назначил на конец декабря выборы в местный парламент. Правительство Испании надеялось, что на этот раз там победят сторонники единства страны, однако, как выяснилось позже, надежда эта была тщетной.

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Британцы порадовали сентиментальную часть человечества новостью о том, что местный принц Гарри остепенился и решил жениться. Его избранницей стала актриса, филантропка, блогерка и дизайнерка Меган Маркл, которая после свадьбы официально получит титул принцессы. Кенсингтонский дворец уже объявил о помолвке, поэтому ждем 2018 года, на который намечена свадьба.

Декабрь

Премьер-министром Чехии стал человек с очень темной биографией и далекой от кристальной репутацией – олигарх Андрей Бабиш. Ранее его подозревали в совершении самых разных преступлений, отстраняли от должностей, но он всякий раз неизменно всплывал наверх. Секрет его успеха прост: программа Бабиша звучит как "Я за все хорошее и против всего плохого". Как ни странно, многие чехи в ее искренность почему-то верят.

Андрей Бабиш

Российский президент Владимир Путин в не помню уже какой раз объявил о своем желании стать президентом. Сначала он встретился с батальоном детей. По официальной версии, это были волонтеры. Ведущий мероприятия попросил его пойти в президенты, зал вроде бы начал аплодировать. Путин сказал, что подумает. Сразу после этого он попал на завод ГАЗ, где рабочих заставили скандировать "ГАЗ – за вас!", а какой-то типа "рабочий" стал умолять Путина стать президентом еще раз. Путин, опустив очи долу, согласился. Ну что, Россию ждут еще шесть лет дерьма и болота.

В Каталонии на выборах в парламент убедительно победили республиканцы. Они снова сформируют правительство этого региона, которое снова будет добиваться независимости. Нормальным решением для Испании сейчас может быть только объявление законного референдума и агитация за единство. Остальное уже больше не помешает каталонцам рано или поздно отпилиться от Испании.

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному отказали в праве участвовать в выборах президента РФ в марте 2018 года. В ответ он призвал всех россиян бойкотировать выборы и пообещал Путину гигантские акции протеста против тоталитаризма. Первая назначена на конец января. Похоже, что 2018 год в России будет весьма и весьма интересным.