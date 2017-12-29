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Яким був політичний рік у світі: підбірка яскравих карикатур

14:13, сьогодні 137 Читать новость на русском
Світові події 2017 року в карикатурах
Світові події 2017 року в карикатурах / osvita.mediasapiens.ua

Карикатуристи з різних країн презентували своє баченням важливих політичних подій, які відбулися у 2017 році.

Рік, що минає, у політичному сенсі видався складним і сповненим тривожних ситуацій. І художники на них відреагували у свій спосіб, пише Media Sapiens.

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Звісно, карикатуристи не обійшли своєю увагою запекле протистояння півночнокорейського лідера Кім Чен Ина та президента США Дональда Трампа.

Творіння редактора видання Cartoon Movement Т’єрда Роярдса, 2017 рік

Малюнок Девіда Фітцсімонса з газети Arizona Star

Зображення належить художнику Амаду Хаджаджу з Йорданії.

Та й постать Трампа сама по собі привертала увагу всього світу не тільки через його Twitter-баталії з Ином.

Карикатура на заяву Трампа, що Єрусалим, а не Тель-Авів, столиця Ізраїлю.

Експерти пророкують нову хвилю протистояння між Ізраїлем та Палестиною через заяву Трампа

Крім того, у фокусі світових медіа були численні російські хакерські атаки.

Не обійшлось і без теми втручання Росії у президентські вибори у США

Карикатурист російської служби DW Сергій Йолкін по-своєму зобразив російських кібербійців

Серед обговорюваних тем у світі був і Brexit. Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей у березні офіційно запустила процедуру виходу країни з Євросоюзу.

Великобританія почала процедуру виходу з ЄС

На вустах були і президентські вибори у Франції, на яких переміг Еммануель Макрон.

Переможця виборів зобразив Патрік Чапатте із The New York Times

Charlie Hebdo зобразило Макрона та його конкурентку Марин Ле Пен у вигляді собак
Переклад. Ле Пен: Макрон у Єлисейському палаці...
Макрон: Марин, на місце!

Переклад. Він творитиме дива!

Австрійський політик Себастіан Курц став наймолодшим керівником уряду в світі. Йому 31 рік.

У журналі Cicero з'явилось зображення Макрона та Курца, які роблять селфі на фоні руйнування символів їхніх країн

Відбулись парламентські вибори і у Німеччині. Перемогу вибороли християнські демократи, тож канцлеркою вчетверте стала Ангела Меркель.

Переклад. Телефонує Трамп, щоб привітати. Не вас, а їх (маються на увазі люди на фоні, які тримають в руках плакати: "Німеччина понад усе" та "Крайні праві: 13%". Адже крайня права партія "Альтернатива для Німеччини" також увійшла до парламенту – вперше за 60 років)

А от Іспанія переживає буремні часи через референдум за незалежність у Каталонії.

Карикатура художника Рутиса Даукантаса для Politico.eu

Каталонське видання La Vanguardia опублікувало карикатуру художника Жаума Капдевіли під назвою "Подвійні стандарти"

І про військовий переворот у Зімбабве карикатуристи теж не забули. У листопаді там закінчилася епоха диктатора Роберта Мугабе.

Малюнок художника Беруель Манджена

Із серпня у М’янмі військові країни проводять жорстокі етнічні чистки меншини рохінджа, яка сповідує іслам, а не буддизм.

Карикатурист Наджі Бенаджі зобразив мовчання щодо переслідуваннями рохінджа від Аун Сан Су Чжі – міністерки закордонних справ країни та лауреатки Нобелівської премії миру

У квітні 2017 року у Венесуелі розпочалися масштабні протести проти президента Ніколаса Мадуро – наступника Уго Чавеса, – які закінчилися загибеллю 90 людей, понад 750 людей було поранено, а більше 3,5 тисяч затримали.

Малюнок карикатуриста KAL (Kevin Kallaugher) для The Economist

Теги: Новини політики США Дональд Трамп Франція КНДР Хакерська атака Каталонія Ангела Меркель Еммануель Макрон Карикатура
Джерело: 24 Канал
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